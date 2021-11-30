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Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2021
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:44
2021-11-30T11:44
в мире
сша
москва
анатолий антонов
сергей лавров
фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединённых Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - сказал Лавров, выступая перед участниками программы "Диалог во имя будущего - 2021" Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, сергей лавров, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, россия
11:44 30.11.2021
 
Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что список участников саммита демократий вызывает вопросы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединённых Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - сказал Лавров, выступая перед участниками программы "Диалог во имя будущего - 2021" Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.
"Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 04:14
Российский дипломат заявил, что "саммит за демократию" может подорвать ООН
 
В миреСШАМоскваАнатолий АнтоновСергей ЛавровФонд поддержки публичной дипломатии имени А.М. ГорчаковаРоссия
 
 
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