https://ria.ru/20211130/lavrov-1761416504.html

Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров

Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2021

Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, заявил Лавров

Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:44

2021-11-30T11:44

2021-11-30T11:44

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Затея саммита демократий США вызывает множество вопросов, в том числе вопрос, почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сейчас президент (США Джо) Байден созывает саммит демократий. Абсолютно волюнтаристски определил список из 110 стран, я не буду на этом подробно останавливаться, наверняка, вы этот список видели, он вызывает огромное количество вопросов, как и сама затея саммита демократий, что подразумевает право Соединённых Штатов, самоприсвоенное право Вашингтона определять, кто демократии, кто нет. Почему именно демократия в американском понимании должна рассматриваться как идеальная форма устройства общества?" - сказал Лавров, выступая перед участниками программы "Диалог во имя будущего - 2021" Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова."Саммит за демократию" запланирован на 9-10 декабря. США пригласили на него 110 стран, кроме России и Китая. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который США в числе других стран формально считают частью "одного Китая". Мероприятие направлено против России и Китая, Вашингтон пытается учить Москву и Пекин тому, как жить, заявил ранее посол РФ в США Анатолий Антонов.

https://ria.ru/20211128/polyanskiy-1761097085.html

сша

москва

россия

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в мире, сша, москва, анатолий антонов, сергей лавров, фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова, россия