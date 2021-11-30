https://ria.ru/20211130/latviya-1761475346.html

В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных

В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных - РИА Новости, 30.11.2021

В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных

Число случаев COVID-19 в Латвии среди привитых жителей было больше, чем среди непривитых, заявил журналистам эпидемиолог, директор департамента анализа рисков... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:33

2021-11-30T15:33

2021-11-30T15:33

распространение коронавируса

в мире

латвия

коронавирус covid-19

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РИГА, 30 ноя – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Латвии среди привитых жителей было больше, чем среди непривитых, заявил журналистам эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний республики Юрий Перевощиков.Сейчас в Латвии более 60% населения вакцинировано от коронавируса."На прошлой неделе инфекция COVID-19 быстрее распространялась среди привитого населения - число новых случаев выросло на 13,4% среди вакцинированных и на 9,7% среди невакцинированных", - сказал эпидемиолог.По его словам, это ожидаемо, поскольку удельный вес привитого населения выше, чем тех, кто не привился."Специалисты и ранее говорили, что COVID-19 будут все чаще обнаруживать среди вакцинированных жителей - ведь доля вакцинированных в обществе становится больше. При этом важно понимать, что главная задача вакцинации - не предотвратить инфицирование, а защитить от особо тяжелого течения болезни СOVID-19 и предотвратить летальный исход", - сказал Перевощиков.Среди 3762 заболевших на прошлой неделе 59,7% не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 2535 или 40,3% были вакцинированы.

https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761467721.html

https://ria.ru/20211129/vaktsina-1761350929.html

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в мире, латвия, коронавирус covid-19