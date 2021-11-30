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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/latviya-1761475346.html
В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных
В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных - РИА Новости, 30.11.2021
В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных
Число случаев COVID-19 в Латвии среди привитых жителей было больше, чем среди непривитых, заявил журналистам эпидемиолог, директор департамента анализа рисков... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:33
2021-11-30T15:33
распространение коронавируса
в мире
латвия
коронавирус covid-19
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РИГА, 30 ноя – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Латвии среди привитых жителей было больше, чем среди непривитых, заявил журналистам эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний республики Юрий Перевощиков.Сейчас в Латвии более 60% населения вакцинировано от коронавируса."На прошлой неделе инфекция COVID-19 быстрее распространялась среди привитого населения - число новых случаев выросло на 13,4% среди вакцинированных и на 9,7% среди невакцинированных", - сказал эпидемиолог.По его словам, это ожидаемо, поскольку удельный вес привитого населения выше, чем тех, кто не привился."Специалисты и ранее говорили, что COVID-19 будут все чаще обнаруживать среди вакцинированных жителей - ведь доля вакцинированных в обществе становится больше. При этом важно понимать, что главная задача вакцинации - не предотвратить инфицирование, а защитить от особо тяжелого течения болезни СOVID-19 и предотвратить летальный исход", - сказал Перевощиков.Среди 3762 заболевших на прошлой неделе 59,7% не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 2535 или 40,3% были вакцинированы.
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761467721.html
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в мире, латвия, коронавирус covid-19
15:33 30.11.2021
 
В Латвии сравнили число случаев COVID-19 среди привитых и невакцинированных

Врач Перевощиков: в Латвии число случаев COVID-19 оказалось больше среди привитых

© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкУлица в Старой Риге
Улица в Старой Риге - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Sputnik / Сергей Мелконов
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РИГА, 30 ноя – РИА Новости. Число случаев COVID-19 в Латвии среди привитых жителей было больше, чем среди непривитых, заявил журналистам эпидемиолог, директор департамента анализа рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний республики Юрий Перевощиков.
Сейчас в Латвии более 60% населения вакцинировано от коронавируса.
"На прошлой неделе инфекция COVID-19 быстрее распространялась среди привитого населения - число новых случаев выросло на 13,4% среди вакцинированных и на 9,7% среди невакцинированных", - сказал эпидемиолог.
По его словам, это ожидаемо, поскольку удельный вес привитого населения выше, чем тех, кто не привился.
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Среди 3762 заболевших на прошлой неделе 59,7% не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 2535 или 40,3% были вакцинированы.
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