https://ria.ru/20211130/krym-1761471061.html

В Крыму вновь проверят отели на соответствие звездности после жалоб гостей

В Крыму вновь проверят отели на соответствие звездности после жалоб гостей - РИА Новости, 30.11.2021

В Крыму вновь проверят отели на соответствие звездности после жалоб гостей

Ростуризм рассмотрел жалобы на некоторые отели в Крыму и инициировал повторную проверку на соответствие гостиниц требованиям присвоенных им звезд, сообщили РИА... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:58

2021-11-30T17:58

2021-11-30T17:58

туризм

севастополь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

новости - туризм

алушта

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Ростуризм рассмотрел жалобы на некоторые отели в Крыму и инициировал повторную проверку на соответствие гостиниц требованиям присвоенных им звезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства."В Ростуризм поступили жалобы от туристов, которые считают, что три трехзвездочных отеля в Крыму не соответствуют заявленному уровню классификации. Это расположенная в селе Песчаное Бахчисарайского района база отдыха "У Лукоморья", а также отель "Атлантик" и пансионат "Волга" в Алуште, — говорится в сообщении.Комиссия по апелляции при Ростуризме решила провести повторную проверку этих отелей, которой займется уполномоченная аккредитованная организация, продолжили в пресс-службе.Вчера министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко выложил на своей странице в фейсбуке фотографии номеров одного из отелей Крыма, которому присвоены три звезды. "Сколько стоит так ослепнуть?" — так он раскритиковал экспертов и добавил, что классификаторам грозит административная ответственность, а затем предстоит оценка правоохранителей.

https://ria.ru/20211129/krym-1761249626.html

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севастополь, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, алушта, туристы, отели, туризм, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)