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Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму
Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму - РИА Новости, 30.11.2021
Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму
Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, сообщила... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:12
2021-11-30T09:12
2021-11-30T09:12
происшествия
советский район
симферополь
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
крымэнерго
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Ранее "Крымэнерго" сообщило, что на полночь 30 ноября в Крыму обесточены 450 трансформаторных подстанций 6-10кВ, преимущественно в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Минэнерго РФ в Twitter сообщило, что к утру вторника на полуострове без света остаются 12 тысяч человек."По состоянию на 8.00 обесточены 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Технологические нарушения локализованы в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах; в г. Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ", - сообщили энергетики.К утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, восстановлено.
https://ria.ru/20211130/krym-1761385722.html
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происшествия, советский район, симферополь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), крымэнерго, россия
Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму
Энергетики сообщили о восстановлении трети обесточенных из-за непогоды подстанций в Крыму