https://ria.ru/20211130/krym-1761386582.html

Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму

Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму - РИА Новости, 30.11.2021

Энергетики восстановили треть обесточенных из-за ветра подстанций в Крыму

Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, сообщила... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:12

2021-11-30T09:12

2021-11-30T09:12

происшествия

советский район

симферополь

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

крымэнерго

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/76918/49/769184997_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_f119685a670a832a398a3733a12a8530.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают, сообщила пресс-служба ГУП "Крымэнерго".Ранее "Крымэнерго" сообщило, что на полночь 30 ноября в Крыму обесточены 450 трансформаторных подстанций 6-10кВ, преимущественно в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Минэнерго РФ в Twitter сообщило, что к утру вторника на полуострове без света остаются 12 тысяч человек."По состоянию на 8.00 обесточены 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. Технологические нарушения локализованы в Белогорском, Бахчисарайском, Симферопольском районах; в г. Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ", - сообщили энергетики.К утру 30 ноября электроснабжение в большинстве населенных пунктов, прерванное из-за шкального ветра, восстановлено.

https://ria.ru/20211130/krym-1761385722.html

https://ria.ru/20211130/krym-1761383444.html

советский район

симферополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, советский район, симферополь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), крымэнерго, россия