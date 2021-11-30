https://ria.ru/20211130/krym-1761385722.html
В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев
В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев - РИА Новости, 30.11.2021
В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев
Пять человек пострадали в результате падения деревьев из-за непогоды в Крыму, четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:04
2021-11-30T09:04
2021-11-30T09:20
происшествия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пять человек пострадали в результате падения деревьев из-за непогоды в Крыму, четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России.Подчеркивается, что всего на территории региона произошло более 70 происшествий в 17 населенных пунктах, на местах не прекращают работать аварийно-восстановительные бригады. Ранее сообщалось, что энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают."Спасателями МЧС России проводится комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий прохождения штормового предупреждения на территории полуострова... В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализированы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на территории полуострова продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений из-за сильных дождей и порывов ветра, которые могут достигать 30 метров в секунду."МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности. Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20211122/kamchatka-1760102772.html
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происшествия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
09:04 30.11.2021 (обновлено: 09:20 30.11.2021)
В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев
В Крыму пять человек пострадали из-за падения деревьев во время непогоды
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Пять человек пострадали в результате падения деревьев из-за непогоды в Крыму
, четверо госпитализированы, сообщает пресс-служба МЧС России
.
Подчеркивается, что всего на территории региона произошло более 70 происшествий в 17 населенных пунктах, на местах не прекращают работать аварийно-восстановительные бригады. Ранее сообщалось, что энергетики продолжают восстановительные работы в Крыму после сильного ветра, из 450 обесточенных трансформаторных подстанций 295 пока не работают.
"Спасателями МЧС России проводится комплекс превентивных мероприятий по минимизации последствий прохождения штормового предупреждения на территории полуострова... В результате падения деревьев и крупных веток пострадали пять человек, из которых четыре человека госпитализированы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории полуострова продолжают действовать сразу несколько штормовых предупреждений из-за сильных дождей и порывов ветра, которые могут достигать 30 метров в секунду.
"МЧС России рекомендует соблюдать меры безопасности. Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим", - подчеркивается в сообщении.