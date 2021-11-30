https://ria.ru/20211130/krushenie-1761368551.html

Фиаско британского суперистребителя сняли на видео

Падение британского F-35 с авианосца попало на видео - РИА Новости, 30.11.2021

Фиаско британского суперистребителя сняли на видео

Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал в своем Twitter видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:41

2021-11-30T00:41

2021-11-30T00:56

в мире

сша

lockheed martin

f-35

средиземное море

вмс великобритании

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155645/25/1556452505_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_028c607651af362384c9ab5778ad481a.jpg

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал в своем Twitter видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth.Инцидент произошел 17 ноября, пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.На кадрах видно, что сразу же после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет падает в море.Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлете, так как наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. В настоящее время Британия располагает 17 F-35B, всего для нужд вооруженных сил планируется произвести 138 истребителей. На закупки самолетов выделено 12,9 миллиарда фунтов стерлингов.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/samolet-1759822514.html

сша

средиземное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, lockheed martin , f-35, средиземное море, вмс великобритании