https://ria.ru/20211130/krushenie-1761368551.html
Фиаско британского суперистребителя сняли на видео
Падение британского F-35 с авианосца попало на видео - РИА Новости, 30.11.2021
Фиаско британского суперистребителя сняли на видео
Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал в своем Twitter видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T00:41
2021-11-30T00:41
2021-11-30T00:56
в мире
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lockheed martin
f-35
средиземное море
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Британский журналист Себ Хаггарт опубликовал в своем Twitter видео падения стелс-истребителя F-35B Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth.Инцидент произошел 17 ноября, пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.На кадрах видно, что сразу же после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет падает в море.Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлете, так как наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. В настоящее время Британия располагает 17 F-35B, всего для нужд вооруженных сил планируется произвести 138 истребителей. На закупки самолетов выделено 12,9 миллиарда фунтов стерлингов.Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.
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РИА Новости
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в мире, сша, lockheed martin , f-35, средиземное море, вмс великобритании
00:41 30.11.2021 (обновлено: 00:56 30.11.2021)
Падение британского F-35 с авианосца попало на видео
Журналист Хаггарт показал видео падения британского F-35 с авианосца в Средиземном море
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Британский
журналист Себ Хаггарт опубликовал в своем Twitter видео падения стелс-истребителя F-35B
Королевских ВВС во время взлета с авианосца Queen Elizabeth.
Инцидент произошел 17 ноября, пилоту удалось катапультироваться, он получил лишь незначительные травмы.
На кадрах видно, что сразу же после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет падает в море.
Как сообщало издание The Daily Mail, возможной причиной крушения было попадание заглушки в двигатель при взлете, так как наземная бригада не сняла заглушки при подготовке истребителя к вылету.
Флагманский авианосец Queen Elizabeth вошел в состав британского флота в 2017 году, сейчас это самый большой военный корабль за всю историю Королевского ВМФ. В настоящее время Британия располагает 17 F-35B, всего для нужд вооруженных сил планируется произвести 138 истребителей. На закупки самолетов выделено 12,9 миллиарда фунтов стерлингов.
Lockheed Martin
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США
и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.