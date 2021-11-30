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Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей - РИА Новости, 30.11.2021
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:11
2021-11-30T06:11
экономика
россия
олег лагуткин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион - до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам – на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений."Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения – всё больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт", - говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество "плохих" карт сократилось на 0,5% - до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним – на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.
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экономика, россия, олег лагуткин
06:11 30.11.2021
 
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей

В "Эквифаксе" подсчитали, что количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион - до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.
Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам – на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений.
"Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения – всё больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт", - говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество "плохих" карт сократилось на 0,5% - до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним – на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
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ЭкономикаРоссияОлег Лагуткин
 
 
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