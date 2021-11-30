https://ria.ru/20211130/kreditki-1761377552.html
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей - РИА Новости, 30.11.2021
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:11
2021-11-30T06:11
2021-11-30T06:11
экономика
россия
олег лагуткин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион - до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам – на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений."Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения – всё больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт", - говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество "плохих" карт сократилось на 0,5% - до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним – на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.
https://ria.ru/20211121/kredit-1760021920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, олег лагуткин
Количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
В "Эквифаксе" подсчитали, что количество кредиток у россиян достигло рекордных показателей
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество кредиток на руках у россиян увеличилось в октябре на 2,2% - до рекордных 44,3 миллиона карт, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Согласно данным компании, по итогам октября число активных кредитных карт у россиян выросло примерно на один миллион - до 44,3 миллиона с 43,3 миллиона карт месяцем ранее.
Одновременно в прошлом месяце вырос и объем задолженности населения по кредиткам – на 2,5%, до 1,2 триллиона рублей, что также является максимальным уровнем за всю историю наблюдений.
"Рост числа кредитных карт связан с ростом популярности данного продукта у населения – всё больше сервисов банки "привязывают" к кредитным картам, что позитивно сказывается на спросе потребителей. Судя по текущим тенденциям, к концу года в обороте может находиться более 45 миллионов кредитных карт", - говорит гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин.
Россияне в октябре впервые за несколько месяцев немного сократили объем просроченной по кредиткам задолженности. Так, количество "плохих" карт сократилось на 0,5% - до 2,66 миллиона карт, а задолженность по ним – на символические 0,2%, до 159,2 миллиарда рублей. Лагуткин ждет, что до конца года банки традиционно спишут наиболее проблемную часть портфеля, в результате чего объем просрочки по кредитным картам снизится еще примерно на 2%.