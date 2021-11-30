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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761523516.html
Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в регионах
Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в регионах - РИА Новости, 30.11.2021
Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в регионах
Норма по тестированию россиян на коронавирус за 48 часов соблюдается не во всех регионах, чтобы Роспотребнадзор мог оперативно разобраться с каждым таким... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:43
2021-11-30T18:43
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Норма по тестированию россиян на коронавирус за 48 часов соблюдается не во всех регионах, чтобы Роспотребнадзор мог оперативно разобраться с каждым таким эпизодом, гражданам необходимо жаловаться на горячую линию, заявила глава надзорного ведомства Анна Попова."С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается. Мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:43 30.11.2021
 
Попова заявила о нарушении норм по тестированию на COVID-19 в регионах

Попова: не во всех регионах соблюдается требование о тестировании на COVID-19 за 48 часов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе
Медицинский сотрудник маркирует тест-полоски во время экспресс-тестирования на Covid-19 в московской школе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Норма по тестированию россиян на коронавирус за 48 часов соблюдается не во всех регионах, чтобы Роспотребнадзор мог оперативно разобраться с каждым таким эпизодом, гражданам необходимо жаловаться на горячую линию, заявила глава надзорного ведомства Анна Попова.
"С момента сдачи тестов пациентом до выдачи результатов может пройти не более 48 часов. Мы понимаем, что не во всех регионах это требование соблюдается. Мы просим граждан, которые вовремя не получили результат, обращаться в таких случаях на нашу горячую линию, чтобы у нас была возможность предметно и оперативно разобраться с каждым таким эпизодом", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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