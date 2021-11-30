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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в ряде регионов страны, но подчеркнул, что расслабляться нельзя, необходимо... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:23
2021-11-30T18:23
2021-11-30T18:23
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в ряде регионов страны, но подчеркнул, что расслабляться нельзя, необходимо соблюдать все меры предосторожности."Если говорить о России, по ряду регионов мы видим стабилизацию ситуации, но в целом расслабляться нельзя. Крайне важно соблюдать меры предосторожности. Все санитарно-эпидемиологические требования должны выполняться в полном объеме", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в некоторых регионах
Премьер Мишустин: в некоторых регионах наблюдается стабилизацию ситуации с COVID-19