https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761515254.html

Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса

Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021

Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса

Меры профилактики при штамме COVID "омикрон" остаются прежними - вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:07

2021-11-30T18:17

россия

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Меры профилактики при штамме COVID "омикрон" остаются прежними - вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, это два направления мер профилактики."Первое - это санитарные ограничения, разрыв путей передачи. И второе - это формирование иммунной прослойки. Сегодня уже совершено очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболеваний и после встречи с новым штаммом", - отметила Попова.

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761180411.html

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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии