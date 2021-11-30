https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761515254.html
Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса
Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса
Меры профилактики при штамме COVID "омикрон" остаются прежними - вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:07
2021-11-30T18:17
россия
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Меры профилактики при штамме COVID "омикрон" остаются прежними - вакцинация, ревакцинация, сокращение контактов и маски, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, это два направления мер профилактики."Первое - это санитарные ограничения, разрыв путей передачи. И второе - это формирование иммунной прослойки. Сегодня уже совершено очевидно, что все существующие вакцины в той или иной степени защищают человека и создают иммунный барьер для возникновения заболеваний и после встречи с новым штаммом", - отметила Попова.
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россия, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:07 30.11.2021 (обновлено: 18:17 30.11.2021)
Попова назвала меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса
Попова: меры профилактики при омикрон-штамме коронавируса — вакцинация и маски