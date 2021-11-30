https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761512030.html
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у беременных
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у беременных - РИА Новости, 30.11.2021
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у беременных
Течение коронавируса у беременных женщин в эту волну протекает наиболее тяжело, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:58
2021-11-30T17:58
2021-11-30T18:03
коронавирус в россии
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михаил мурашко
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Течение коронавируса у беременных женщин в эту волну протекает наиболее тяжело, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом."Последнюю волну течение COVID-инфекции у беременных женщин протекает наиболее тяжело. Мы видим, в том числе, и поступления в реанимацию, оказываем помощь, в том числе и в рамках санитарной авиации, выездов специалистов и сопровождение персонально каждой беременной", - сообщил Мурашко.По его словам, сохранение жизни матери и ребенка - это очень важно.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, михаил мурашко, беременность, россия, коронавирус covid-19
17:58 30.11.2021 (обновлено: 18:03 30.11.2021)
Мурашко заявил о тяжелом течении COVID-19 у беременных
Мурашко: COVID-19 у беременных женщин в эту волну протекает наиболее тяжело