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Якутия продлила срок действия ограничений по коронавирусу
Якутия продлила срок действия ограничений по коронавирусу - РИА Новости, 30.11.2021
Якутия продлила срок действия ограничений по коронавирусу
Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии по 15 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:30
2021-11-30T16:30
общество
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии по 15 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Отмечается, что глава республики Айсен Николаев во вторник подписал указ "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"."В Якутии действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, введённых в связи с режимом повышенной готовности, продлено по 15 января 2022 года включительно", - рассказали в пресс-службе.В кабмине напомнили, что на территории Якутии продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места массового скопления людей. Кроме того, остается в силе режим самоизоляции по месту проживания для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии.Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости, что Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу.
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общество, айсен николаев, республика саха (якутия)
16:30 30.11.2021
 
Якутия продлила срок действия ограничений по коронавирусу

Якутия продлила ограничения по коронавирусу до 15 января

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских масок
Производство медицинских масок - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЯКУТСК, 30 ноя – РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу продлены в Якутии по 15 января 2022 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Отмечается, что глава республики Айсен Николаев во вторник подписал указ "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
"В Якутии действие мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, введённых в связи с режимом повышенной готовности, продлено по 15 января 2022 года включительно", - рассказали в пресс-службе.
В кабмине напомнили, что на территории Якутии продолжает действовать система допуска по QR-кодам вакцинированного или переболевшего, а также по медицинской справке о наличии медицинских противопоказаний с отрицательным ПЦР-тестом (72 часа) в места массового скопления людей. Кроме того, остается в силе режим самоизоляции по месту проживания для граждан старше 60 лет, не прошедших полный курс иммунизации против COVID-19, а также лиц, имеющих хронические заболевания и состояния иммуносупрессии.
Ранее глава региона Айсен Николаев сообщил РИА Новости, что Якутия уверенно идет к достижению коллективного иммунитета к коронавирусу.
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ОбществоАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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