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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761468604.html
Эксперт рассказал о профилактике коронавируса во время похолодания
Эксперт рассказал о профилактике коронавируса во время похолодания - РИА Новости, 30.11.2021
Эксперт рассказал о профилактике коронавируса во время похолодания
Похолодание приводит к росту заболеваемости ОРВИ, коронавирусом, надо следить за питанием и не переохлаждаться, а также носить маски или респираторы в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:26
2021-11-30T15:26
распространение коронавируса
общество
москва
татьяна позднякова
коронавирус covid-19
коронавирусы
орви
коронавирус в россии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Похолодание приводит к росту заболеваемости ОРВИ, коронавирусом, надо следить за питанием и не переохлаждаться, а также носить маски или респираторы в общественных местах, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом. По ее словам, 1 декабря погода уже будет вполне зимняя - облачно, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами метель."Похолодание действительно приводит к увеличению заболеваемости — в этом сезоне растет статистика как по коронавирусу, так и по гриппу и ОРВИ. Чтобы снизить риск, нужно соблюдать несколько правил. Постарайтесь не переохлаждаться, так как переохлаждение угнетает иммунитет, в итоге вирусы могут прорваться через защиту", - отметил Ломоносов.Он также порекомендовал следить за питанием, в частности, добавить в рацион больше овощей и фруктов, избегать фастфуда, есть меньше красного мяса. Хорошая пища, богатая естественными витаминами и микроэлементами, поддерживает работу иммунитета, пояснил эксперт. Он также обратил внимание на то, что можно добавить в рацион витамин Д, так как осенью солнца становится меньше.По словам Ломоносова, с учетом коронавируса, в общественных местах нужно носить маски, а лучше — респираторы. Он уточнил, что маска в большей степени защищает других, а респиратор не пропустит вирус к самому человеку, даже если он присутствует в воздухе виде в микроскопических капель аэрозоля."К сожалению, есть данные, что некоторая, очень небольшая часть больных может выдыхать как раз такой аэрозоль. Именно с с этим, кстати, связывают феномен "суперраспространителей", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20211129/koronavirus-1761299602.html
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общество, москва, татьяна позднякова, коронавирус covid-19, коронавирусы, орви, коронавирус в россии
15:26 30.11.2021
 
Эксперт рассказал о профилактике коронавируса во время похолодания

Эксперт HealthNet Ломоносов: для профилактики COVID-19 в холода надо следить за питанием

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДевушка в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске
Девушка в Театральном сквере на площади Ленина в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Похолодание приводит к росту заболеваемости ОРВИ, коронавирусом, надо следить за питанием и не переохлаждаться, а также носить маски или респираторы в общественных местах, рассказал РИА Новости эксперт рабочей группы HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что на этой неделе в Москве ожидается неустойчивая погода с температурой на 2-3 градуса выше нормы, с дождями во вторник и снегом. По ее словам, 1 декабря погода уже будет вполне зимняя - облачно, временами снег от небольшого до умеренного, в ночные часы местами метель.
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"Похолодание действительно приводит к увеличению заболеваемости — в этом сезоне растет статистика как по коронавирусу, так и по гриппу и ОРВИ. Чтобы снизить риск, нужно соблюдать несколько правил. Постарайтесь не переохлаждаться, так как переохлаждение угнетает иммунитет, в итоге вирусы могут прорваться через защиту", - отметил Ломоносов.
Он также порекомендовал следить за питанием, в частности, добавить в рацион больше овощей и фруктов, избегать фастфуда, есть меньше красного мяса. Хорошая пища, богатая естественными витаминами и микроэлементами, поддерживает работу иммунитета, пояснил эксперт. Он также обратил внимание на то, что можно добавить в рацион витамин Д, так как осенью солнца становится меньше.
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По словам Ломоносова, с учетом коронавируса, в общественных местах нужно носить маски, а лучше — респираторы. Он уточнил, что маска в большей степени защищает других, а респиратор не пропустит вирус к самому человеку, даже если он присутствует в воздухе виде в микроскопических капель аэрозоля.
"К сожалению, есть данные, что некоторая, очень небольшая часть больных может выдыхать как раз такой аэрозоль. Именно с с этим, кстати, связывают феномен "суперраспространителей", - добавил эксперт.
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