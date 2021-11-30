https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761453962.html
Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса
Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что при изменении штаммов коронавируса необходимо использовать четкие алгоритмы для снижения заболеваемости, а также... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:24
2021-11-30T14:24
2021-11-30T14:36
общество
владимир путин
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при изменении штаммов коронавируса необходимо использовать четкие алгоритмы для снижения заболеваемости, а также постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин."В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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общество, владимир путин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:24 30.11.2021 (обновлено: 14:36 30.11.2021)
Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса
Президент Путин: нужны четкие алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса