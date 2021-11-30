https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761453962.html

Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса

Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021

Путин заявил, что нужны алгоритмы работы при изменении штаммов коронавируса

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при изменении штаммов коронавируса необходимо использовать четкие алгоритмы для снижения заболеваемости, а также... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:24

2021-11-30T14:24

2021-11-30T14:36

общество

владимир путин

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что при изменении штаммов коронавируса необходимо использовать четкие алгоритмы для снижения заболеваемости, а также постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин."В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса. Прежде всего нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/omikron-1761385039.html

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