https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761435901.html

В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19

В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 575 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:18

2021-11-30T13:18

2021-11-30T13:18

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1b/1761031995_46:0:3011:1668_1920x0_80_0_0_d7ff4b8e9d3ae0e3245cc86e57272228.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 575 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве"В Москве выявлено 2788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 951 человек. На ИВЛ находятся 575 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3816 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 772 354. В столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии