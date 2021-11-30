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В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19
В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 575 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:18
2021-11-30T13:18
2021-11-30T13:18
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за коронавируса находятся 575 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве"В Москве выявлено 2788 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 951 человек. На ИВЛ находятся 575 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3816 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 772 354. В столице скончались 97 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 951 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 575 человек