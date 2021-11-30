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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761413773.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:33
2021-11-30T11:33
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,13%, 3. Москва 0,14%", - говорится в сообщении.
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республика алтай
республика калмыкия
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общество, республика алтай, республика калмыкия, москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 30.11.2021
 
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев COVID-19 зафиксировали в Калмыкии — 0,08%

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,13%, 3. Москва 0,14%", - говорится в сообщении.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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