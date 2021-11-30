https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761413773.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 30.11.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:33

2021-11-30T11:33

2021-11-30T11:33

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 отмечен в Калмыкии, он составил 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%, 2. Республика Алтай 0,13%, 3. Москва 0,14%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

республика алтай

республика калмыкия

москва

россия

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