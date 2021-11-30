11:33 30.11.2021 (обновлено: 12:47 30.11.2021)
В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября
В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьшее с 15 октября число новых пациентов с COVID-19 — 32 648, рассказали в оперативном штабе.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 32 648 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2247 (6,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне выявили 33 860 случаев. Темп прироста составил 0,34%. Максимума этот показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.
Умерли 1229 человек, выздоровели 33,4 тысячи пациентов.
Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 2788, Московской области — 2215 и Санкт-Петербурге — 2103. Минимальные показатели — на Чукотке (девять), в Ненецком автономном округе (десять) и Республике Калмыкия (26).
В целом за время пандемии в России коронавирусом заразился 9 636 881 человек, из них 275 193 скончались, 8 329 523 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, свыше 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.