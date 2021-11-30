https://ria.ru/20211130/koronavirus-1761413455.html

В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября

В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября - РИА Новости, 30.11.2021

В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября

В России зарегистрировали наименьшее с 15 октября число новых пациентов с COVID-19 — 32 648, рассказали в оперативном штабе. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:33

2021-11-30T11:33

2021-11-30T12:47

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В России зарегистрировали наименьшее с 15 октября число новых пациентов с COVID-19 — 32 648, рассказали в оперативном штабе."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 32 648 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2247 (6,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне выявили 33 860 случаев. Темп прироста составил 0,34%. Максимума этот показатель достиг 6 ноября — 41 335 заболевших.Умерли 1229 человек, выздоровели 33,4 тысячи пациентов.Больше всего зараженных зарегистрировали в Москве — 2788, Московской области — 2215 и Санкт-Петербурге — 2103. Минимальные показатели — на Чукотке (девять), в Ненецком автономном округе (десять) и Республике Калмыкия (26).В целом за время пандемии в России коронавирусом заразился 9 636 881 человек, из них 275 193 скончались, 8 329 523 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 260 миллионов инфицированных, свыше 5,2 миллиона пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211130/zaschita-1761377410.html

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