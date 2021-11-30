https://ria.ru/20211130/konkurs-1761430925.html

Участники финала конкурса "Цифровой прорыв" будут решать кейс от билайн

Участники финала конкурса "Цифровой прорыв" будут решать кейс от билайн - РИА Новости, 30.11.2021

Участники финала конкурса "Цифровой прорыв" будут решать кейс от билайн

Участники третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", в качестве одной из задач финала разберут... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:55

2021-11-30T12:55

2021-11-30T15:47

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Участники третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", в качестве одной из задач финала разберут кейс от билайн, сообщает мобильный оператор.Компания предложила конкурсантам решить задачу развития сервиса, обеспечивающего сбор и обработку геолокационных данных со смартфонов и других гаджетов с соблюдением баланса максимальной точности при минимальном расходе заряда батареи. Такое решение, может, в частности, существенно упростить поиск пропавших людей, для которых важно как можно дольше оставаться на связи.В настоящее время, отметили в билайн, на рынке мобильных приложений представлено много решений, позволяющих отслеживать местонахождение смартфонов и других устройств, однако большинство из них либо определяют координату с минимальной погрешностью, максимально расходуя заряд батареи, либо сберегают заряд в ущерб точности геолокации.В финал "Цифрового прорыва" выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче ИТ-чемпионата - всего 1333 человека. За 7 месяцев конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тысяч человек. На финале будут представлены 12 кейсов от ряда компаний и госорганов.

https://ria.ru/20211012/laboratoriya-1754154095.html

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новости компаний - экономика, технологии, билайн