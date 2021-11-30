12:55 30.11.2021 (обновлено: 15:47 30.11.2021)
Участники финала конкурса "Цифровой прорыв" будут решать кейс от билайн
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Конкурс "Цифровой прорыв" проекта АНО "Россия — страна возможностей"
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Участники третьего сезона конкурса "Цифровой прорыв", проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", в качестве одной из задач финала разберут кейс от билайн, сообщает мобильный оператор.
Компания предложила конкурсантам решить задачу развития сервиса, обеспечивающего сбор и обработку геолокационных данных со смартфонов и других гаджетов с соблюдением баланса максимальной точности при минимальном расходе заряда батареи. Такое решение, может, в частности, существенно упростить поиск пропавших людей, для которых важно как можно дольше оставаться на связи.
"В 2021 году билайн создал мобильное приложение "Кинбери", направленное на обеспечение безопасности детей и других членов семьи. В рамках хакатона участникам предлагается разработать решение для "Кинбери", которое позволит с высокой точностью определять местоположение и передвижение смартфонов и кнопочных телефонов в местах со слабым gps-сигналом, а также обеспечить минимальное время передачи данных на сервер с максимально возможным энергосбережением батареи устройства", - поясняется в сообщении.
В настоящее время, отметили в билайн, на рынке мобильных приложений представлено много решений, позволяющих отслеживать местонахождение смартфонов и других устройств, однако большинство из них либо определяют координату с минимальной погрешностью, максимально расходуя заряд батареи, либо сберегают заряд в ущерб точности геолокации.
В финал "Цифрового прорыва" выходят команды из шорт-листов по каждому кейсу восьми полуфиналов и участники из топ-25 по каждой задаче ИТ-чемпионата - всего 1333 человека. За 7 месяцев конкурса участники разработали 879 решений в рамках тематических хакатонов. В полуфиналах третьего сезона соревновались более 50 тысяч человек. На финале будут представлены 12 кейсов от ряда компаний и госорганов.
"В XX веке можно было достичь успеха, создав один крутой продукт, в XXI веке такой подход не работает и единственный способ быть востребованным на рынке и не остаться на обочине эволюции - это умение создавать прорывные продукты в буквальном смысле на потоке. В этом плане инициативы, типа "Цифрового прорыва" бесценны, так как они дают возможность талантливым разработчикам заявить о себе и сделать так, чтобы их решения были замечен крупными компаниями и инвесторами. Наш кейс - весьма непростая задача для хакатона и будет очень здорово, если участники смогут найти нестандартные решения для нее", - прокомментировал Исполнительный вице-президент билайн по развитию цифрового и нового бизнеса Евгений Черешнев.
12 октября, 11:08"Билайн" и Сеченовка создадут цифровую лабораторию