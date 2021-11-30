https://ria.ru/20211130/kompanii-1761402955.html

Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России

Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России - РИА Новости, 30.11.2021

Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России

Американские компании чувствуют себя достаточно уверенно в России, несмотря на плохие отношения между странами в политике, однако стараются не афишировать своих РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:44

2021-11-30T10:44

2021-11-30T10:44

экономика

сша

алексис родзянко

amcham

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Американские компании чувствуют себя достаточно уверенно в России, несмотря на плохие отношения между странами в политике, однако стараются не афишировать своих достижений, заявил в интервью РИА Новости президент Американской торговой палаты (АТП, AmCham) в России Алексис Родзянко.Он напомнил, что в России сейчас работает около 1300 американский компаний, около 500 из которых – это крупнейшие корпорации, такие, как Coca-Cola, PepsiCo, Mars, GE, Boeing, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Caterpillar и многие другие."То есть те, кто уже в России, чувствуют себя достаточно уверенно и уходить отсюда не собираются. Другое дело компании, стремящиеся начать бизнес в России: из-за санкций, противостояния вокруг украинского вопроса, сделать они это – за редким исключением - не решаются. Скажу больше, даже успешные американские компании стараются не афишировать своих достижений в России – сколько здесь зарабатывают, как расширяются, куда инвестируют. Они предпочитают не привлекать к себе ненужного внимания из-за плохой геополитической обстановки и сложных отношений между двумя странами", - сказал Родзянко.Отношения между Москвой и Вашингтоном резко ухудшились в 2014 году после событий вокруг Украины и введенных против России санкций. С тех пор практически сведены на нет как межгосударственные связи, так и вся дипломатическая активность. Однако деловые контакты между двумя странами, по словам президента АТП, продолжают успешно развиваться."Дело в том, что в отношении американских компаний, уже работающих на российском рынке, Кремль ведет себя вполне конструктивно. Объяснить этот парадокс можно тем, что никто не отменял в России рыночной экономики, желания страны развиваться, иметь услуги и продукты, производимые иностранными компаниями, в том числе американскими", - заявил Родзянко.Глава палаты пожаловался на давление, которое бизнес испытвает на эмоциональном уровне. Он привел в пример историю с проверками ресторанов McDonald`s, куда вдруг нагрянули инспекторы и принялись "придираться там ко всяким мелочам"."Эта акция была, по меньшей мере, странной. McDonald`s - самая глубоко локализованная американская компания в России. 95% процентов ее продукции производится внутри страны. Они платят такие налоги, что каждый год можно восстанавливать по одному Крыму! Впрочем, тогдашний глава компании мне рассказывал, что накануне рейдов его предупредили, чтобы он не особо беспокоился: мол, все это несерьезно и ненадолго. Иными словами, появление инспекторов было демонстративным, чтобы потрафить антиамериканским настроениям населения", - рассказал Родзянко.

https://ria.ru/20211126/sputnik-1760812740.html

https://ria.ru/20210605/amcham-1735781451.html

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экономика, сша, алексис родзянко, amcham, россия