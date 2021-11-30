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Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев - РИА Новости, 30.11.2021

Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 30.11.2021

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса"."Роскосмос" и коллеги выразили соболезнования родным и близким конструктора. "Вечная память!" — добавили там. Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года в селе Ногир Северной Осетии. После школы поступил на металлургический факультет во Владикавказе, но через несколько лет перевелся в Московский авиационный институт, где изучал космические летательные аппараты. В 1974 году попал в НПО Лавочкина — там он проработал 45 лет, пройдя путь от мастера до замгендиректора.Под руководством Комаева изготовили и испытали около полутысячи космических аппаратов, в том числе автоматические межпланетные станции "Венера", астрофизическую обсерваторию "Гранат", советские станции "Фобос" для исследования Марса и его одноименного спутника, устройства "Прогноз" для изучения солнечной активности.С его помощью разрабатывались российский разгонный блок "Фрегат" и десятиметровый орбитальный радиотелескоп "Спектр-Р".Комаев — лауреат Государственной премии СССР, отмечен множеством наград.

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