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Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев - РИА Новости, 30.11.2021
Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев
Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса". РИА Новости, 30.11.2021
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса"."Роскосмос" и коллеги выразили соболезнования родным и близким конструктора. "Вечная память!" — добавили там. Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года в селе Ногир Северной Осетии. После школы поступил на металлургический факультет во Владикавказе, но через несколько лет перевелся в Московский авиационный институт, где изучал космические летательные аппараты. В 1974 году попал в НПО Лавочкина — там он проработал 45 лет, пройдя путь от мастера до замгендиректора.Под руководством Комаева изготовили и испытали около полутысячи космических аппаратов, в том числе автоматические межпланетные станции "Венера", астрофизическую обсерваторию "Гранат", советские станции "Фобос" для исследования Марса и его одноименного спутника, устройства "Прогноз" для изучения солнечной активности.С его помощью разрабатывались российский разгонный блок "Фрегат" и десятиметровый орбитальный радиотелескоп "Спектр-Р".Комаев — лауреат Государственной премии СССР, отмечен множеством наград.
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общество, ссср, роскосмос, космос - риа наука
11:10 30.11.2021 (обновлено: 13:31 30.11.2021)
 
Умер конструктор космических аппаратов Руслан Комаев

Умер конструктор космических аппаратов, лауреат Госпремии СССР Руслан Комаев

© Фото : официальный портал Республики Северная Осетия - Алания Руслан Комаев
Руслан Комаев - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : официальный портал Республики Северная Осетия - Алания
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Конструктор космических аппаратов Руслан Комаев скончался на 75-м году жизни, сообщается в телеграм-канале "Роскосмоса".

"Он занимал должность первого заместителя НПО Лавочкина, где руководил изготовлением, сборкой, испытаниями более 500 космических аппаратов. Руслан Комаев был инициатором создания и основателем Школы космонавтики во Владикавказе, которая носит его имя. К 60-летию полета Юрия Гагарина Комаев изготовил действующий макет "Лунохода-1", — отметили в госкорпорации.

"Роскосмос" и коллеги выразили соболезнования родным и близким конструктора. "Вечная память!" — добавили там.
Руслан Владимирович Комаев родился 20 июня 1947 года в селе Ногир Северной Осетии. После школы поступил на металлургический факультет во Владикавказе, но через несколько лет перевелся в Московский авиационный институт, где изучал космические летательные аппараты. В 1974 году попал в НПО Лавочкина — там он проработал 45 лет, пройдя путь от мастера до замгендиректора.
© Фото : Виталий ЕгоровРуслан Комаев демонстрирует результаты своих трудов в "Ангаре 18".
Руслан Комаев демонстрирует результаты своих трудов в Ангаре 18. - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Виталий Егоров
Руслан Комаев демонстрирует результаты своих трудов в "Ангаре 18".
Под руководством Комаева изготовили и испытали около полутысячи космических аппаратов, в том числе автоматические межпланетные станции "Венера", астрофизическую обсерваторию "Гранат", советские станции "Фобос" для исследования Марса и его одноименного спутника, устройства "Прогноз" для изучения солнечной активности.
С его помощью разрабатывались российский разгонный блок "Фрегат" и десятиметровый орбитальный радиотелескоп "Спектр-Р".
Комаев — лауреат Государственной премии СССР, отмечен множеством наград.
© РоскосмосРуслан Комаев
Руслан Комаев
© Роскосмос
Руслан Комаев
 
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