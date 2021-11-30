https://ria.ru/20211130/kladbischa-1761378454.html
В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны
В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны - РИА Новости, 30.11.2021
В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны
Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить разработку санитарно-защитных зон для всех муниципальных кладбищ города в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:58
2021-11-30T06:58
2021-11-30T10:42
общество
ростов-на-дону
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить разработку санитарно-защитных зон для всех муниципальных кладбищ города в 2022 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются между местами захоронения и жильем, офисами и парками в населенных пунктах, в частности, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье людей.По данным главы администрации города Алексея Логвиненко, в Ростове-на-Дону девять муниципальных кладбищ: Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское. Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены. Для остальных - старых кладбищ - подобных документов не было."Разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи погостов планируется выполнить в следующем году", - приводятся в сообщении слова Логвиненко.В администрации пояснили, что разработка этих документов "продиктована требованиями градостроительного законодательства".
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общество, ростов-на-дону
06:58 30.11.2021 (обновлено: 10:42 30.11.2021)
В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны
В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарно-защитные зоны
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости.
Администрация Ростова-на-Дону
планирует завершить разработку санитарно-защитных зон для всех муниципальных кладбищ города в 2022 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются между местами захоронения и жильем, офисами и парками в населенных пунктах, в частности, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье людей.
По данным главы администрации города Алексея Логвиненко, в Ростове-на-Дону девять муниципальных кладбищ: Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское. Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены. Для остальных - старых кладбищ - подобных документов не было.
"Разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи погостов планируется выполнить в следующем году", - приводятся в сообщении слова Логвиненко.
В администрации пояснили, что разработка этих документов "продиктована требованиями градостроительного законодательства".