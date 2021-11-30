https://ria.ru/20211130/kladbischa-1761378454.html

В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны

В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны - РИА Новости, 30.11.2021

В 2022 году для всех кладбищ Ростова-на-Дону разработают санитарные зоны

Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить разработку санитарно-защитных зон для всех муниципальных кладбищ города в 2022 году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T06:58

2021-11-30T06:58

2021-11-30T10:42

общество

ростов-на-дону

ростовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601353589_0:53:3454:1996_1920x0_80_0_0_4f2de6bdab79b63a0e54d01bbd3c4764.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноя - РИА Новости. Администрация Ростова-на-Дону планирует завершить разработку санитарно-защитных зон для всех муниципальных кладбищ города в 2022 году, сообщает пресс-служба горадминистрации.Санитарно-защитные зоны кладбищ устанавливаются между местами захоронения и жильем, офисами и парками в населенных пунктах, в частности, чтобы исключить негативное воздействие на здоровье людей.По данным главы администрации города Алексея Логвиненко, в Ростове-на-Дону девять муниципальных кладбищ: Северное, Александровское, Верхне-Гниловское, Нижне-Гниловское, Еврейско-Татарское, Пролетарское, Левенцовское, Братское и Ростовское. Для двух последних санитарно-защитные зоны уже установлены. Для остальных - старых кладбищ - подобных документов не было."Разработку санитарно-защитных зон оставшихся семи погостов планируется выполнить в следующем году", - приводятся в сообщении слова Логвиненко.В администрации пояснили, что разработка этих документов "продиктована требованиями градостроительного законодательства".

https://ria.ru/20211118/transport-1759612315.html

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ростов-на-дону