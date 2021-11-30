https://ria.ru/20211130/khimoruzhie-1761379133.html

Посольство России в США вступило в заочную полемику с Госдепом по химоружию

Посольство России в США вступило в заочную полемику с Госдепом по химоружию - РИА Новости, 30.11.2021

Посольство России в США вступило в заочную полемику с Госдепом по химоружию

Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она не хочет отвечать на обвинения в применении химоружия, а российское посольство ответило на это, что Россия... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T07:27

2021-11-30T07:27

2021-11-30T07:27

в мире

сша

организация по запрещению химического оружия

россия

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США обвинил Россию в том, что она не хочет отвечать на обвинения в применении химоружия, а российское посольство ответило на это, что Россия привержена международным договорённостям в этой области, призвав Госдеп не распространять фейки.Ранее США и еще 44 страны по линии ОЗХО направили России список вопросов об инциденте с Навальным и заявили, что ждут ответа в течение 10 дней. Москва подготовила встречный демарш. В нем российская сторона просила Технический секретариат ОЗХО передать постоянному представительству Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, ФРГ, Франции и Швеции при ОЗХО копии вербальной ноты и прилагаемые документы."Россия не ответила на вопросы, формально поданные 45 государствами-членами в соответствии со статьей 9 устава Организации по запрещению химического оружия относительно попытки убийства (Алексея) Навального с помощью химоружия. Россия должна отчитаться о использовании ей "Новичка" на своей территории в ходе этого подлого нападения", - говорится в сообщении в Twitter Бюро по контролю над вооружениями, верификации и соблюдению договоренностей при госдепартаменте."Мы призываем бюро более внимательно изучить документы, предоставленные Россией в ОЗХО, вместо того, чтобы распространять фейковые новости", - ответило на это посольство России в Twitter."Россия привержена Конвенции о запрещении химического оружия и призывает США выполнить их обязательства в соответствии с конвенцией и уничтожить свое химоружие", - говорится в сообщении посольства.Постпред РФ при ОЗХО, посол в Нидерландах Александр Шульгин в ходе сессии Конференции ОЗХО, которая проходит в Гааге 29 ноября - 3 декабря, заявил, что Россия предоставила Западу исчерпывающие ответы по делу Навального, опросила 230 свидетелей и провела 64 экспертизы. Он также отмечал, что Россия ожидает новых выпадов со стороны западных партнеров в свой адрес на Конференции ОЗХО, в том числе по ситуации с Навальным, но не оставит их без ответа. В заявлении главы российской делегации, замминистра промышленности и торговли РФ Олега Рязанцева к Конференции стран ОЗХО отмечается, что Россия ждет от Техсекретариата организации предоставления видеоматериалов, снятых в процессе технического содействия Германии в деле Навального.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии три запроса о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них не получены. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция.МИД РФ спустя год после инцидента с Навальным заявил, что это была спланированная провокация, направленная на дискредитацию России, дело было раскручено Западом для сдерживания страны и новых нападок на нее. В министерстве отметили, что Берлин так и не предоставил никаких проверяемых доказательств своих обвинений в адрес РФ, а ОЗХО "замотала" запрос Москвы о содействии, помешав возбуждению дела.

https://ria.ru/20211130/iskazhenie-1761376642.html

https://ria.ru/20211129/sanktsii-1761355394.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, организация по запрещению химического оружия, россия