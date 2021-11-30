Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фестиваль традиционной народной культуры Казачья слава
Российское казачество
https://ria.ru/20211130/kazaki-1761423699.html
Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве
Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве - РИА Новости, 30.11.2021
Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве
Взаимодействие государственных структур с казачьими обществами обсудили на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", состоявшемся накануне в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:18
2021-11-30T12:18
российское казачество
россия
российское казачество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761420102_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_fbbd9561398b22e5727e3f5588cb30a4.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Взаимодействие государственных структур с казачьими обществами обсудили на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", состоявшемся накануне в столице.В мероприятии, организованном Федеральным агентством по делам национальностей, приняли участие более 300 представителей казачьих обществ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в отношении российского казачества.Одним из главных вопросов пленарного заседания семинара стала выработка механизма конструктивного взаимодействия российского казачества и представителей органов федеральной, региональной и муниципальной власти.Как отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сегодня казачество участвует во всех важнейших процессах на уровне отдельных регионов. Он также добавил, что в материалах СМИ с начала года было зафиксировано 5970 сообщений, посвященных казачеству, из которых чуть более 3% носили негативный характер.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь добавил, что конкретные задачи для органов власти и казаков прописаны президентом страны в стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.Стратегия государственной политики в отношении российского казачества рассчитана на 2021–2030 годы. Она относится к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Ее основные цели – консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение казаков к государственной службе.После пленарного заседания участники мероприятия рассмотрели опыт регионов России в привлечении казаков к несению государственной службы, организацию системы казачьего образования и проектной деятельности молодежных казачьих организаций, а также ряд других вопросов.В частности, было решено проводить семинар-совещание "Российское казачество" ежегодно."Это, конечно, будет способствовать дальнейшему развитию российского казачества и решению главной проблемы, которую я на сегодняшний день вижу, ощущаю и чувствую. А именно – полное отсутствие в некоторых субъектах взаимопонимания и взаимодействия региональных, муниципальных властей и казачьих обществ", – резюмировал Долуда.
https://ria.ru/20211129/kazachestvo-1761247492.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761420102_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_796b7eb588abb8160709c1dd4a0c4c02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, российское казачество
12:18 30.11.2021
 

Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве

© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего обществаСеминар-совещание "Российское казачество"
Семинар-совещание Российское казачество
© Фото предоставлено пресс-службой Всероссийского казачьего общества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Взаимодействие государственных структур с казачьими обществами обсудили на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", состоявшемся накануне в столице.
В мероприятии, организованном Федеральным агентством по делам национальностей, приняли участие более 300 представителей казачьих обществ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в отношении российского казачества.
Одним из главных вопросов пленарного заседания семинара стала выработка механизма конструктивного взаимодействия российского казачества и представителей органов федеральной, региональной и муниципальной власти.
Как отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сегодня казачество участвует во всех важнейших процессах на уровне отдельных регионов. Он также добавил, что в материалах СМИ с начала года было зафиксировано 5970 сообщений, посвященных казачеству, из которых чуть более 3% носили негативный характер.
"Здесь мы видим положительные плоды системной работы, и останавливаться на этом нельзя. Необходимо в корне изменить взгляд на современное казачество в обществе", – подчеркнул Баринов.
Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь добавил, что конкретные задачи для органов власти и казаков прописаны президентом страны в стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.
Стратегия государственной политики в отношении российского казачества рассчитана на 2021–2030 годы. Она относится к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Ее основные цели – консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение казаков к государственной службе.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
29 ноября, 12:39Российское казачество
Правительство принимает все необходимые меры по поддержке казачества
После пленарного заседания участники мероприятия рассмотрели опыт регионов России в привлечении казаков к несению государственной службы, организацию системы казачьего образования и проектной деятельности молодежных казачьих организаций, а также ряд других вопросов.
В частности, было решено проводить семинар-совещание "Российское казачество" ежегодно.
"Это, конечно, будет способствовать дальнейшему развитию российского казачества и решению главной проблемы, которую я на сегодняшний день вижу, ощущаю и чувствую. А именно – полное отсутствие в некоторых субъектах взаимопонимания и взаимодействия региональных, муниципальных властей и казачьих обществ", – резюмировал Долуда.
 
Российское казачествоРоссияРоссийское казачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
Лента новостейМолния
"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой