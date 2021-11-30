https://ria.ru/20211130/kazaki-1761423699.html

Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве

Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве - РИА Новости, 30.11.2021

Взаимодействие казаков с органами власти обсудили на совещании в Москве

Взаимодействие государственных структур с казачьими обществами обсудили на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", состоявшемся накануне в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:18

2021-11-30T12:18

2021-11-30T12:18

российское казачество

россия

российское казачество

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Взаимодействие государственных структур с казачьими обществами обсудили на всероссийском семинаре-совещании "Российское казачество", состоявшемся накануне в столице.В мероприятии, организованном Федеральным агентством по делам национальностей, приняли участие более 300 представителей казачьих обществ, федеральных и региональных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию государственной политики в отношении российского казачества.Одним из главных вопросов пленарного заседания семинара стала выработка механизма конструктивного взаимодействия российского казачества и представителей органов федеральной, региональной и муниципальной власти.Как отметил руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, сегодня казачество участвует во всех важнейших процессах на уровне отдельных регионов. Он также добавил, что в материалах СМИ с начала года было зафиксировано 5970 сообщений, посвященных казачеству, из которых чуть более 3% носили негативный характер.Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда в свою очередь добавил, что конкретные задачи для органов власти и казаков прописаны президентом страны в стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества.Стратегия государственной политики в отношении российского казачества рассчитана на 2021–2030 годы. Она относится к документам стратегического планирования в сфере национальной безопасности. Ее основные цели – консолидация российского казачества, сохранение и развитие духовного наследия и культуры, а также привлечение казаков к государственной службе.После пленарного заседания участники мероприятия рассмотрели опыт регионов России в привлечении казаков к несению государственной службы, организацию системы казачьего образования и проектной деятельности молодежных казачьих организаций, а также ряд других вопросов.В частности, было решено проводить семинар-совещание "Российское казачество" ежегодно."Это, конечно, будет способствовать дальнейшему развитию российского казачества и решению главной проблемы, которую я на сегодняшний день вижу, ощущаю и чувствую. А именно – полное отсутствие в некоторых субъектах взаимопонимания и взаимодействия региональных, муниципальных властей и казачьих обществ", – резюмировал Долуда.

https://ria.ru/20211129/kazachestvo-1761247492.html

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россия, российское казачество