https://ria.ru/20211130/kaliforniya-1761376362.html

Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей

Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей - РИА Новости, 30.11.2021

Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей

Житель Калифорнии Джермаркус Дэвид обвиняется в том, что он убил четверых своих детей и их бабушку, сообщило полицейское управление округа Лос-Анджелес. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T04:40

2021-11-30T04:40

2021-11-30T04:41

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лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Житель Калифорнии Джермаркус Дэвид обвиняется в том, что он убил четверых своих детей и их бабушку, сообщило полицейское управление округа Лос-Анджелес.Жертв обнаружила мать детей в воскресенье. Отца, которому 29 лет, задержали по результатам допроса. По данным следствия, он мог застрелить детей. Суд назначил обвиняемому 2-миллионный залог, но тот не смог его выплатить и остался за решеткой до суда.

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в мире, лос-анджелес