https://ria.ru/20211130/kaliforniya-1761376362.html
Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей
Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей - РИА Новости, 30.11.2021
Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей
Житель Калифорнии Джермаркус Дэвид обвиняется в том, что он убил четверых своих детей и их бабушку, сообщило полицейское управление округа Лос-Анджелес. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:40
2021-11-30T04:40
2021-11-30T04:41
в мире
лос-анджелес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_6f037d0449408cc6400ce28c66e251d9.jpg
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Житель Калифорнии Джермаркус Дэвид обвиняется в том, что он убил четверых своих детей и их бабушку, сообщило полицейское управление округа Лос-Анджелес.Жертв обнаружила мать детей в воскресенье. Отца, которому 29 лет, задержали по результатам допроса. По данным следствия, он мог застрелить детей. Суд назначил обвиняемому 2-миллионный залог, но тот не смог его выплатить и остался за решеткой до суда.
лос-анджелес
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152039/49/1520394974_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_4ada123e4cee6cb08976e21c9cf3ccac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лос-анджелес
04:40 30.11.2021 (обновлено: 04:41 30.11.2021)
Жителя Калифорнии обвинили в убийстве своих детей
Жителя Калифорнии обвинили в убийстве четырех своих детей и их бабушки