https://ria.ru/20211130/iznasilovanie-1761486813.html

Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии

Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии - РИА Новости, 30.11.2021

Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии

Жительницу Кировской области осудили на 2 месяца колонии общего режима за ложный донос об изнасиловании, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:14

2021-11-30T16:14

2021-11-30T16:14

происшествия

кировская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Жительницу Кировской области осудили на 2 месяца колонии общего режима за ложный донос об изнасиловании, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что в апреле жительница Немского района написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности за изнасилование мужчину, в компании с которым она накануне употребляла спиртные напитки. В ходе проверки факт совершения преступления не подтвердился. В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления)."На основании собранных доказательств суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Немского района, признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.

https://ria.ru/20201222/donos-1590317099.html

кировская область

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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия