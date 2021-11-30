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Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии
Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии - РИА Новости, 30.11.2021
Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии
Жительницу Кировской области осудили на 2 месяца колонии общего режима за ложный донос об изнасиловании, сообщает следственное управление СК РФ по региону. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:14
2021-11-30T16:14
2021-11-30T16:14
происшествия
кировская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя — РИА Новости. Жительницу Кировской области осудили на 2 месяца колонии общего режима за ложный донос об изнасиловании, сообщает следственное управление СК РФ по региону.Следствием и судом установлено, что в апреле жительница Немского района написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности за изнасилование мужчину, в компании с которым она накануне употребляла спиртные напитки. В ходе проверки факт совершения преступления не подтвердился. В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого преступления)."На основании собранных доказательств суд, с учетом мнения государственного обвинителя прокуратуры Немского района, признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - говорится в сообщении СУСК.
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происшествия, кировская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Кировчанка, солгавшая об изнасиловании, получила два месяца колонии
Жительницу Кирова приговорили к двум месяцам колонии за ложный донос об изнасиловании