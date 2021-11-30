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Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы - РИА Новости, 30.11.2021
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии,... РИА Новости, 30.11.2021
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии, сообщило министерство обороны республики."Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.
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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает минобороны Белоруссии.
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белоруссия, telegram (приложение), су-30см
14:24 30.11.2021 (обновлено: 15:03 30.11.2021)
 
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы

Истребители Су-30СМ России и Белоруссии провели совместное патрулирование вдоль границы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии, сообщило министерство обороны республики.
"Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Отмечается, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.
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