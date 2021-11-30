https://ria.ru/20211130/istrebiteli-1761453612.html
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы - РИА Новости, 30.11.2021
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:24
2021-11-30T14:24
2021-11-30T15:03
белоруссия
telegram (приложение)
су-30см
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761464847_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95a187819ef00dd2508d3e0f0185a8bf.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии, сообщило министерство обороны республики."Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.
https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761464847_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_390be9d13ec1f65a3fbf8a86b5cb69de.jpg
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование
Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает минобороны Белоруссии.
2021-11-30T14:24
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, telegram (приложение), су-30см
14:24 30.11.2021 (обновлено: 15:03 30.11.2021)
Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы
Истребители Су-30СМ России и Белоруссии провели совместное патрулирование вдоль границы