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Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы

Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы - РИА Новости, 30.11.2021

Истребители России и Белоруссии провели патрулирование границы

Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:24

2021-11-30T14:24

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белоруссия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские и белорусские истребители Су-30СМ провели очередной полет в рамках совместного патрулирования воздушного пространства вдоль границы Белоруссии, сообщило министерство обороны республики."Продолжается реализация решения по совместному патрулированию воздушного пространства вдоль государственной границы Республики Беларусь в рамках усиления боевого дежурства по ПВО смешанной тактической группы многофункциональных истребителей Су-30СМ Беларуси и России", - говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.Отмечается, что полеты осуществляются по заранее утвержденному плану вне зависимости от погодных условий и времени суток.

https://ria.ru/20211129/migranty-1761323497.html

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Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование вдоль белорусской границы, сообщает минобороны Белоруссии. 2021-11-30T14:24 true PT0M21S

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белоруссия, telegram (приложение), су-30см