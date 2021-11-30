Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211130/investitsii-1761426661.html
Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций
Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций - РИА Новости, 30.11.2021
Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций
Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:32
2021-11-30T12:32
россия-китай: главное
китай
sinopec
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_0:169:3043:1881_1920x0_80_0_0_f6c4b2e9fd5223386cd688f79f692952.jpg
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ.В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.Перевод тяжелого автотранспорта на чистое топливо, которое на выхлопе дает лишь водяной пар, внесет большой вклад в решение проблемы загрязнения воздуха в городах. Известно, что сегодня тяжелые дизельные фуры являются одним из основных эмитентов загрязняющих веществ в китайских мегаполисах. Так, пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов.На водород также планируется постепенно переводить железнодорожный транспорт. Этим летом Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки.По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году КНР ежегодно будет потреблять до 60 миллионов тонн топливного водорода, что позволит значительно снизить эмиссии парниковых газов и других загрязняющих веществ на транспорте. КНР намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
https://ria.ru/20211128/kitay-1761134514.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150221/54/1502215447_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f95ba65649474c68aaf60be0d733cd45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, sinopec
12:32 30.11.2021
 

Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций

© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ.
В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 14:24Россия-Китай: Главное
Китай и Россия договорились укреплять инвестиционное сотрудничество
Перевод тяжелого автотранспорта на чистое топливо, которое на выхлопе дает лишь водяной пар, внесет большой вклад в решение проблемы загрязнения воздуха в городах. Известно, что сегодня тяжелые дизельные фуры являются одним из основных эмитентов загрязняющих веществ в китайских мегаполисах. Так, пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов.
На водород также планируется постепенно переводить железнодорожный транспорт. Этим летом Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки.
По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году КНР ежегодно будет потреблять до 60 миллионов тонн топливного водорода, что позволит значительно снизить эмиссии парниковых газов и других загрязняющих веществ на транспорте. КНР намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайSinopec
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
Лента новостейМолния
Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме