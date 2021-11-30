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Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций
Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций - РИА Новости, 30.11.2021
Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций
Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:32
2021-11-30T12:32
2021-11-30T12:32
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китай
sinopec
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ.В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.Перевод тяжелого автотранспорта на чистое топливо, которое на выхлопе дает лишь водяной пар, внесет большой вклад в решение проблемы загрязнения воздуха в городах. Известно, что сегодня тяжелые дизельные фуры являются одним из основных эмитентов загрязняющих веществ в китайских мегаполисах. Так, пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов.На водород также планируется постепенно переводить железнодорожный транспорт. Этим летом Китай приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки.По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году КНР ежегодно будет потреблять до 60 миллионов тонн топливного водорода, что позволит значительно снизить эмиссии парниковых газов и других загрязняющих веществ на транспорте. КНР намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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китай, sinopec
МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Китайская нефтехимическая корпорация Sinopec
построит крупнейшую в мире сеть водородных заправочных станций. Проект, в который инвестируют 30 миллиардов юаней (4,7 миллиарда долларов), предполагает строительство 1000 водородных АЗС и большого количества газохранилищ.
В компании уверены, что водородный транспорт станет экономически привлекательным уже к 2025-2030 году. На водород будут прежде всего переводить тяжелые дальнобойные грузовые фуры. Экономисты уверены, что к 2031 году эти транспортные средства будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем.
Перевод тяжелого автотранспорта на чистое топливо, которое на выхлопе дает лишь водяной пар, внесет большой вклад в решение проблемы загрязнения воздуха в городах. Известно, что сегодня тяжелые дизельные фуры являются одним из основных эмитентов загрязняющих веществ в китайских мегаполисах. Так, пекинский муниципалитет подсчитал, что хотя дизельные грузовики составляют лишь 4% от столичного автопарка, на них приходится 90% автомобильных выхлопов.
На водород также планируется постепенно переводить железнодорожный транспорт. Этим летом Китай
приступил к производству гибридных железнодорожных локомотивов на водородных топливных элементах. На новых локомотивах установлены дизель-электрические двигатели и водородные силовые установки, которые могут обеспечивать треть энергопотребления машины. Новый локомотив может развивать скорость до 100 км/ч, тянуть до 8 тысяч тонн полезной нагрузки и работать до 24 часов исключительно за счет водородной силовой установки.
По прогнозам Китайской ассоциации водородного топлива, к 2050 году КНР ежегодно будет потреблять до 60 миллионов тонн топливного водорода, что позволит значительно снизить эмиссии парниковых газов и других загрязняющих веществ на транспорте. КНР намерена достичь углеродной нейтральности к 2060 году.