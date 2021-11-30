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Краснодарский край
https://ria.ru/20211130/initsiativa-1761536015.html
Депутаты Кубани направят в Думу инициативу об изменениях в Земельный кодекс
Депутаты Кубани направят в Думу инициативу об изменениях в Земельный кодекс - РИА Новости, 30.11.2021
Депутаты Кубани направят в Думу инициативу об изменениях в Земельный кодекс
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) направят ряд разработанных инициатив на федеральный уровень, в том числе предложения об изменениях... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:54
2021-11-30T19:54
краснодарский край
экономика
краснодарский край
госдума рф
россия
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) направят ряд разработанных инициатив на федеральный уровень, в том числе предложения об изменениях в Земельный кодекс РФ, сообщает пресс-служба ЗСК.Отмечается, что инициативы комитетов ЗСК были одобрены Советом законодателей Кубани для внесения в Госдуму и рассмотрения на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании."Предметом дискуссии на заседании стали и изменения в Земельный кодекс РФ. Они касаются создания правовых механизмов по стимулированию интереса потенциальных арендаторов к оформлению прав на земельные участки, занятые лесополосами", - говорится в сообщении.Председатель комитета по земельным отношениям Сергей Усенко уточнил, что с каждым годом число лесозащитных насаждений уменьшается."Большинство сельхозпроизводителей при этом не планируют брать в аренду участки с расположенными на ними лесополосами, поскольку это чревато для них серьезной экономической нагрузкой и появлением большого количества дополнительных обязательств", - пояснил депутат. По его словам, изменения в Земельный кодекс упростят процедуру получения аграриями земельных участков в аренду и, соответственно, увеличат число арендующих земли с лесополосами."Данный законопроект, безусловно заслуживает поддержки. Ведь лесополосы помогают не только сохранять в почве достаточное количество влаги, но и защищают ее от эрозии. Внесение поправок в Земельный кодекс страны позволит минимизировать негативные последствия антропогенной нагрузки на почву и будет дополнительно стимулировать наших сельхозпроизводителей к заключению ими договоров аренды участков с лесозащитными насаждениями", - прокомментировал спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.Кроме того, парламентарии обсудили изменения в Бюджетный кодекс страны.Корректировками, в частности, предлагается устранить несогласованность некоторых норм Бюджетного кодекса с федеральным законом о развитии сельского хозяйства. Речь идет о возможности предоставления научным и образовательным учреждениям субсидий наравне с сельхозпроизводителями."В настоящий момент получение таких выплат действующим законодательством ограничено. При этом затраты функционирующих при отраслевых вузах опытно-производственных и учебно-опытных хозяйств на приобретение, к примеру, качественных семян и посадочного материала составляют очень внушительные суммы", - пояснили в ЗСК. Внесение изменений в Бюджетный кодекс позволит профильным учреждениям своевременно обновлять основные средства производства и компенсировать часть своих расходов. "Все это должно значительно повысить эффектность проведения научных исследований, обеспечить высокое качество подготовки будущих специалистов для аграрной сферы", - заключили в парламенте.Подробно участники заседания проанализировали и предлагаемые изменения в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Уточняется, что в краевой фонд микрофинансирования неоднократно обращались предприниматели с просьбой максимально возможно увеличить выдаваемую им сумму займа - с установленных законодательством пяти миллионов рублей до семи миллионов. Помимо этого, законопроект позволит микрофинансовой организации увеличить для самозанятых граждан размер займа на предпринимательские цели с 500 тысяч до одного миллиона рублей. В профильном комитете уверены - внесение соответствующих изменений в ФЗ создаст благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать достижению целевых показателей одного из нацпроектов.
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экономика, краснодарский край, госдума рф, россия
19:54 30.11.2021
 
Депутаты Кубани направят в Думу инициативу об изменениях в Земельный кодекс

Депутаты Кубани направят в Госдуму инициативу об изменениях в Земельный кодекс России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КРАСНОДАР, 30 ноя - РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) направят ряд разработанных инициатив на федеральный уровень, в том числе предложения об изменениях в Земельный кодекс РФ, сообщает пресс-служба ЗСК.
Отмечается, что инициативы комитетов ЗСК были одобрены Советом законодателей Кубани для внесения в Госдуму и рассмотрения на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании.
"Предметом дискуссии на заседании стали и изменения в Земельный кодекс РФ. Они касаются создания правовых механизмов по стимулированию интереса потенциальных арендаторов к оформлению прав на земельные участки, занятые лесополосами", - говорится в сообщении.
Председатель комитета по земельным отношениям Сергей Усенко уточнил, что с каждым годом число лесозащитных насаждений уменьшается.
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"Большинство сельхозпроизводителей при этом не планируют брать в аренду участки с расположенными на ними лесополосами, поскольку это чревато для них серьезной экономической нагрузкой и появлением большого количества дополнительных обязательств", - пояснил депутат. По его словам, изменения в Земельный кодекс упростят процедуру получения аграриями земельных участков в аренду и, соответственно, увеличат число арендующих земли с лесополосами.
"Данный законопроект, безусловно заслуживает поддержки. Ведь лесополосы помогают не только сохранять в почве достаточное количество влаги, но и защищают ее от эрозии. Внесение поправок в Земельный кодекс страны позволит минимизировать негативные последствия антропогенной нагрузки на почву и будет дополнительно стимулировать наших сельхозпроизводителей к заключению ими договоров аренды участков с лесозащитными насаждениями", - прокомментировал спикер Заксобрания Юрий Бурлачко.
Кроме того, парламентарии обсудили изменения в Бюджетный кодекс страны.
Корректировками, в частности, предлагается устранить несогласованность некоторых норм Бюджетного кодекса с федеральным законом о развитии сельского хозяйства. Речь идет о возможности предоставления научным и образовательным учреждениям субсидий наравне с сельхозпроизводителями.
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"В настоящий момент получение таких выплат действующим законодательством ограничено. При этом затраты функционирующих при отраслевых вузах опытно-производственных и учебно-опытных хозяйств на приобретение, к примеру, качественных семян и посадочного материала составляют очень внушительные суммы", - пояснили в ЗСК. Внесение изменений в Бюджетный кодекс позволит профильным учреждениям своевременно обновлять основные средства производства и компенсировать часть своих расходов. "Все это должно значительно повысить эффектность проведения научных исследований, обеспечить высокое качество подготовки будущих специалистов для аграрной сферы", - заключили в парламенте.
Подробно участники заседания проанализировали и предлагаемые изменения в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях". Уточняется, что в краевой фонд микрофинансирования неоднократно обращались предприниматели с просьбой максимально возможно увеличить выдаваемую им сумму займа - с установленных законодательством пяти миллионов рублей до семи миллионов. Помимо этого, законопроект позволит микрофинансовой организации увеличить для самозанятых граждан размер займа на предпринимательские цели с 500 тысяч до одного миллиона рублей. В профильном комитете уверены - внесение соответствующих изменений в ФЗ создаст благоприятные условия для осуществления деятельности субъектам малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать достижению целевых показателей одного из нацпроектов.

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