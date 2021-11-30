https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761455630.html

ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин

ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021

ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин

Банк России в своей денежно-кредитной политике выдерживает курс на сдерживание инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:29

2021-11-30T14:51

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

экономика

инфляция

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России в своей денежно-кредитной политике выдерживает курс на сдерживание инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

https://ria.ru/20211130/stavka-1761437515.html

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россия, экономика, инфляция, владимир путин