https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761455630.html
ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин
ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин
Банк России в своей денежно-кредитной политике выдерживает курс на сдерживание инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:29
2021-11-30T14:29
2021-11-30T14:51
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
инфляция
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России в своей денежно-кредитной политике выдерживает курс на сдерживание инфляции в стране, заявил президент РФ Владимир Путин."В области денежно-кредитной политики Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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россия, экономика, инфляция, владимир путин
14:29 30.11.2021 (обновлено: 14:51 30.11.2021)
ЦБ выдерживает линию на сдерживание инфляции, заявил Путин
Путин: Банк России выдерживает линию на сдерживание инфляции в денежно-кредитной политике