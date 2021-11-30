https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761434141.html
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года - РИА Новости, 30.11.2021
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года
Банк России ожидает, что инфляция в стране по итогам текущего года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:11
2021-11-30T13:11
2021-11-30T13:32
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
россия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России ожидает, что инфляция в стране по итогам текущего года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Сейчас прогноз по инфляции идет, скорее, по верхней границе нашего прогноза", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%.По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%, с учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.
https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760600771.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия
13:11 30.11.2021 (обновлено: 13:32 30.11.2021)
Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что инфляция по итогам года будет ближе к 7,9 процента