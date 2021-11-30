https://ria.ru/20211130/inflyatsiya-1761434141.html

Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года

Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года - РИА Новости, 30.11.2021

Глава ЦБ дала прогноз по инфляции по итогам года

Банк России ожидает, что инфляция в стране по итогам текущего года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:11

2021-11-30T13:11

2021-11-30T13:32

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

россия

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/12/1759671853_0:142:1409:935_1920x0_80_0_0_a0399b2777fa933ac6486c999daca566.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Банк России ожидает, что инфляция в стране по итогам текущего года будет ближе к верхней границе диапазона в 7,4-7,9%, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Сейчас прогноз по инфляции идет, скорее, по верхней границе нашего прогноза", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума "Россия зовет".По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. При этом на 22 ноября она замедлилась до 8,05%.По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%, с учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

https://ria.ru/20211124/inflyatsiya-1760600771.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, россия