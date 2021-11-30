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Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации - РИА Новости, 30.11.2021
Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:49
2021-11-30T18:49
2021-11-30T18:49
распространение коронавируса
вакцинация
владимир путин
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение ограничительных мер, напомнив, что соответствующие рекомендации им ранее дал президент РФ Владимир Путин."Президент рекомендовал властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Сейчас это самое важное направление вашей работы. Защита здоровья граждан должна быть в приоритете. Самым надежным способом остается вакцинация, продолжайте наращивать ее темпы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации
Премьер-министр Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации