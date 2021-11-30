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Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации - РИА Новости, 30.11.2021

Мишустин поручил губернаторам лично контролировать темпы вакцинации

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:49

2021-11-30T18:49

2021-11-30T18:49

распространение коронавируса

вакцинация

владимир путин

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главам российских регионов наращивать темпы вакцинации от коронавируса и лично контролировать соблюдение ограничительных мер, напомнив, что соответствующие рекомендации им ранее дал президент РФ Владимир Путин."Президент рекомендовал властям регионов лично контролировать введение и соблюдение ограничительных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Сейчас это самое важное направление вашей работы. Защита здоровья граждан должна быть в приоритете. Самым надежным способом остается вакцинация, продолжайте наращивать ее темпы", - сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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