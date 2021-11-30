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https://ria.ru/20211130/frantsiya-1761451129.html
Публицист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции
Публицист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции - РИА Новости, 30.11.2021
Публицист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции
Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:14
2021-11-30T15:14
франция
в мире
марин ле пен
эммануэль макрон
эрик земмур
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АРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года."Я решил представить свою кандидатуру на президентских выборах" , - сказал он в видеообращении, которое транслировалось на его канале в YouTube.Резко набравший популярность за короткий срок и обошедший Марин Ле Пен Земмур за последние пару недель растерял полученное преимущество. Согласно недавнему опросу Elabe, за него в первом туре могут проголосовать 12-15% избирателей (в предыдущем опросе - 17-18%), в то время как Ле Пен может получить 20-22 % голосов. Лидирует в опросе нынешний глава государства Эммануэль Макрон, за которого готовы проголосовать 25-27%. Опрос проводился 23-24 ноября 2021 года среди 1491 респондента старше 18 лет. Погрешность составляет 1,2-3%.Земмур позиционирует себя сторонником правых политических взглядов. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции". Кандидат в президенты Франции верит в теорию заговора "большой замены", согласно которой белое европейское население постепенно заменяется неевропейскими народами, в частности из Африки и Ближнего Востока, в результате массовой миграции. Земмура дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.Что касается отношений с Россией, кандидат выступает за диалог с ней и отмену антироссийских санкций Запада.Публицист является автором политических эссе "Первый пол" (2006) и "Самоубийство Франции" (2014), а также трех романов, в частности, "Младший брат" (2008). Эссе "Самоубийство Франции", в котором утверждается, что неолиберализм привел Францию к упадку, стало бестселлером. Последнее из его опубликованных эссе - "Франция не сказала своего последнего слова" - в первую же неделю разошлось тиражом 78 тысяч экземпляров.
https://ria.ru/20211106/frantsiya-1757548189.html
https://ria.ru/20211027/evropa-1756366761.html
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франция, в мире, марин ле пен, эммануэль макрон, эрик земмур
14:14 30.11.2021 (обновлено: 15:14 30.11.2021)
 
Публицист Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции

Публицист крайне правых взглядов Земмур объявил о выдвижении в президенты Франции

© AP Photo / Bertrand Guay/Pool Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах
Писатель и журналист Эрик Земмур на телевизионных дебатах - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Bertrand Guay/Pool
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АРИЖ, 30 ноя - РИА Новости. Французский журналист и писатель крайне правых взглядов Эрик Земмур официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года.
"Я решил представить свою кандидатуру на президентских выборах" , - сказал он в видеообращении, которое транслировалось на его канале в YouTube.
Женщина проходит мимо плакатов с изображением писателя и журналиста Эрика Земмура в Биаррице, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 08:00
Он против мигрантов и за российский Крым. У Макрона — новый соперник
Резко набравший популярность за короткий срок и обошедший Марин Ле Пен Земмур за последние пару недель растерял полученное преимущество. Согласно недавнему опросу Elabe, за него в первом туре могут проголосовать 12-15% избирателей (в предыдущем опросе - 17-18%), в то время как Ле Пен может получить 20-22 % голосов. Лидирует в опросе нынешний глава государства Эммануэль Макрон, за которого готовы проголосовать 25-27%. Опрос проводился 23-24 ноября 2021 года среди 1491 респондента старше 18 лет. Погрешность составляет 1,2-3%.
Земмур позиционирует себя сторонником правых политических взглядов. Он известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, выступает за ремиграцию – принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения. Так, журналист призывал к изгнанию из страны двух миллионов иностранцев, в том числе студентов с африканского континента.
Флаг ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября, 08:00
В Европе побеждает "октябрьская революция"
Земмур также считает, что надо отменить право получения французского гражданства по рождению на территории страны. По его убеждению, живущие во Франции мигранты должны давать детям французские имена, потому что "называть своего ребенка Мухаммедом равносильно колонизации Франции". Кандидат в президенты Франции верит в теорию заговора "большой замены", согласно которой белое европейское население постепенно заменяется неевропейскими народами, в частности из Африки и Ближнего Востока, в результате массовой миграции. Земмура дважды признавали виновным в разжигании расовой и межрелигиозной розни.
Что касается отношений с Россией, кандидат выступает за диалог с ней и отмену антироссийских санкций Запада.
Публицист является автором политических эссе "Первый пол" (2006) и "Самоубийство Франции" (2014), а также трех романов, в частности, "Младший брат" (2008). Эссе "Самоубийство Франции", в котором утверждается, что неолиберализм привел Францию к упадку, стало бестселлером. Последнее из его опубликованных эссе - "Франция не сказала своего последнего слова" - в первую же неделю разошлось тиражом 78 тысяч экземпляров.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 08:00
Франция получила шанс избавиться от Макрона
 
ФранцияВ миреМарин Ле ПенЭммануэль МакронЭрик Земмур
 
 
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