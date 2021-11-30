https://ria.ru/20211130/forum-1761432318.html
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике - РИА Новости, 30.11.2021
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике
Глава Банка России Эльвира Набиуллина и регулярно критикующий ее деятельность миллиардер Олег Дерипаска встретились на форуме "Россия зовет" и вступили в прямую РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:58
2021-11-30T12:58
2021-11-30T14:24
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
россия зовет!
москва
олег дерипаска
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
дальний восток
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина и регулярно критикующий ее деятельность миллиардер Олег Дерипаска встретились на форуме "Россия зовет" и вступили в прямую дискуссию.Дерипаска известен своими резкими высказываниями о неэффективности политики Центробанка."Есть две кривые — спроса и предложения. И вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что точка равновесия тоже сдвинется. Нужно обеспечивать предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция", — начал свое выступление Дерипаска.После того, как он закончил, слово взяла Набиуллина. "Не могу отказать себе в удовольствии поговорить с Олегом Владимировичем. Первое, с чем я согласна, действительно, в инфляции есть две части уравнения — и спрос, и предложение, и, конечно, политика должна быть направлена и на рост предложения, безусловно, здесь никаких споров нет", — сказала глава Банка России. Просто инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос, указала она.Дерипаска отметил, что стимулировать предложение в российской экономике можно с помощью более дешевых кредитов. "Предложение товаров — это основная сейчас тема, которой нужно заниматься. Она связана и с логистикой, и с инвестициями. Чтобы повысить производительность труда в этих отраслях, повысить переработку сырья сельскохозяйственного, давайте дадим предложение денежных средств по доступным ставкам, вас завалят этим", — сказал предприниматель.По словам бизнесмена, сейчас существуют два основных препятствия для ускорения темпов роста российской экономики. Он предложил провести эксперимент в регионах Сибири и Дальнего Востока, предоставив в них более мягкие условия по кредитам. "У нас глобальный спрос изменился, <...> у нас там 40 процентов мирового спроса, но мы ничего предложить там не можем. Денег нет. Когда разбираешься с бюджетом институтов, которые отвечают за логистику, все говорят: почему больше не можем занимать? Потому что не можем, потому что нужны облигации, нужен долговой рынок, ломбардный список", — объяснил бизнесмен.Набиуллина в ответ признала важность ссуд для развития бизнеса, однако отметила, что основной источник инвестиций во всем мире — все-таки акционерный капитал."Кредит — это дополнение к акционерному капиталу, это то, что дает рычаг дополнительной отдачи на акционерный капитал", — подчеркнула она.Проблема не только в процентных ставках, бизнес должен сам вкладывать в инвестиции заработанную прибыль, заключила председатель Банка России.
https://ria.ru/20211118/deripaska-1759629804.html
https://ria.ru/20200324/1569089560.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211022/nabiullina-1755830215.html
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экономика, россия зовет!, москва, олег дерипаска, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, дальний восток, россия
12:58 30.11.2021 (обновлено: 14:24 30.11.2021)
Дерипаска и Набиуллина поспорили о важности кредита в экономике
Миллиардер Дерипаска и глава ЦБ Набиуллина поспорили о кредитах на форуме "Россия зовет!"
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина
и регулярно критикующий ее деятельность миллиардер Олег Дерипаска
встретились на форуме "Россия зовет" и вступили в прямую дискуссию.
Дерипаска известен своими резкими высказываниями о неэффективности политики Центробанка
.
"Есть две кривые — спроса и предложения. И вы все время двигаете кривую спроса вниз, и вам кажется, что точка равновесия тоже сдвинется. Нужно обеспечивать предложение. Я вам гарантирую, что при ваших ставках никакого роста предложения не будет, особенно если вас беспокоит реальная инфляция", — начал свое выступление Дерипаска.
После того, как он закончил, слово взяла Набиуллина. "Не могу отказать себе в удовольствии поговорить с Олегом Владимировичем. Первое, с чем я согласна, действительно, в инфляции есть две части уравнения — и спрос, и предложение, и, конечно, политика должна быть направлена и на рост предложения, безусловно, здесь никаких споров нет", — сказала глава Банка России
. Просто инструментарий денежно-кредитной политики — это то, что влияет на спрос, указала она.
Дерипаска отметил, что стимулировать предложение в российской экономике можно с помощью более дешевых кредитов.
"Предложение товаров — это основная сейчас тема, которой нужно заниматься. Она связана и с логистикой, и с инвестициями. Чтобы повысить производительность труда в этих отраслях, повысить переработку сырья сельскохозяйственного, давайте дадим предложение денежных средств по доступным ставкам, вас завалят этим", — сказал предприниматель.
По словам бизнесмена, сейчас существуют два основных препятствия для ускорения темпов роста российской экономики.
"У нас есть две проблемы — социальная диспропорция, разный уровень дохода. Разный уровень дохода, потому что низкое производство в стране, а низкое производство в стране, потому что нужно инвестировать и вкладывать в новые продукты. Вторая очень важная проблема — территориальная диспропорция, все засасывается в Москву, отток средств из регионов колоссальный", — заявил бизнесмен.
Он предложил провести эксперимент в регионах Сибири и Дальнего Востока, предоставив в них более мягкие условия по кредитам. "У нас глобальный спрос изменился, <...> у нас там 40 процентов мирового спроса, но мы ничего предложить там не можем. Денег нет. Когда разбираешься с бюджетом институтов, которые отвечают за логистику, все говорят: почему больше не можем занимать? Потому что не можем, потому что нужны облигации, нужен долговой рынок, ломбардный список", — объяснил бизнесмен.
Набиуллина в ответ признала важность ссуд для развития бизнеса, однако отметила, что основной источник инвестиций во всем мире — все-таки акционерный капитал.
"Кредит — это дополнение к акционерному капиталу, это то, что дает рычаг дополнительной отдачи на акционерный капитал", — подчеркнула она.
Проблема не только в процентных ставках, бизнес должен сам вкладывать в инвестиции заработанную прибыль, заключила председатель Банка России.