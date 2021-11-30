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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/film-1761413841.html
Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал
Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал - РИА Новости, 30.11.2021
Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал
Об истории создания эротической драмы Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972) с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях снимут сериал,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:21
2021-11-30T12:21
культура
новости культуры
кино и сериалы
сша
италия
лос-анджелес
бернардо бертолуччи
марлон брандо
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Об истории создания эротической драмы Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972) с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях снимут сериал, сообщает Deadline. По информации издания, сценарий напишут Джереми Миллер и Даниэль Кон, а режиссерами станут Лиза Брюльманн и Жозе Падилья.Действие в сериале будет происходить в Италии, Франции и США и охватит период в полтора года: до, во время и после съемок "Последнего танго в Париже". В центре событий окажутся Шнайдер, Брандо и Бертолуччи.Сериал начнется с того, что режиссер отправится в Лос-Анджелес, чтобы убедить сломленного и обанкротившегося Брандо сыграть роль в его предстоящем фильме о сексуальной одержимости, эмоциональном срыве и убийстве. Дата выхода многосерийной драмы еще не объявлена, как и полный актерский состав.
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новости культуры, кино и сериалы, сша, италия, лос-анджелес, бернардо бертолуччи, марлон брандо, мария шнайдер
12:21 30.11.2021
 
Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал

Об истории создания эротической драмы "Последнее танго в Париже" снимут сериал

© Les Productions Artistes Associés (1972)Кадр из фильма "Последнее танго в Париже"
Кадр из фильма Последнее танго в Париже
© Les Productions Artistes Associés (1972)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Об истории создания эротической драмы Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972) с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях снимут сериал, сообщает Deadline.
По информации издания, сценарий напишут Джереми Миллер и Даниэль Кон, а режиссерами станут Лиза Брюльманн и Жозе Падилья.
Действие в сериале будет происходить в Италии, Франции и США и охватит период в полтора года: до, во время и после съемок "Последнего танго в Париже". В центре событий окажутся Шнайдер, Брандо и Бертолуччи.
Сериал начнется с того, что режиссер отправится в Лос-Анджелес, чтобы убедить сломленного и обанкротившегося Брандо сыграть роль в его предстоящем фильме о сексуальной одержимости, эмоциональном срыве и убийстве.
Дата выхода многосерийной драмы еще не объявлена, как и полный актерский состав.
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КультураНовости культурыКино и сериалыСШАИталияЛос-АнджелесБернардо БертолуччиМарлон БрандоМария Шнайдер
 
 
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