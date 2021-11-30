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Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал

Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал - РИА Новости, 30.11.2021

Об истории создания фильма "Последнее танго в Париже" снимут сериал

Об истории создания эротической драмы Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972) с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях снимут сериал,... РИА Новости, 30.11.2021

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Об истории создания эротической драмы Бернардо Бертолуччи "Последнее танго в Париже" (1972) с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях снимут сериал, сообщает Deadline. По информации издания, сценарий напишут Джереми Миллер и Даниэль Кон, а режиссерами станут Лиза Брюльманн и Жозе Падилья.Действие в сериале будет происходить в Италии, Франции и США и охватит период в полтора года: до, во время и после съемок "Последнего танго в Париже". В центре событий окажутся Шнайдер, Брандо и Бертолуччи.Сериал начнется с того, что режиссер отправится в Лос-Анджелес, чтобы убедить сломленного и обанкротившегося Брандо сыграть роль в его предстоящем фильме о сексуальной одержимости, эмоциональном срыве и убийстве. Дата выхода многосерийной драмы еще не объявлена, как и полный актерский состав.

https://ria.ru/20211115/film-1758703906.html

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новости культуры, кино и сериалы, сша, италия, лос-анджелес, бернардо бертолуччи, марлон брандо, мария шнайдер