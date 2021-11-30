На Украине отключился второй энергоблок Запорожской АЭС
На Украине отключился второй энергоблок Запорожской АЭС во время испытаний
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КИЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Второй энергоблок Запорожской атомной электростанции на Украине во вторник подключили к энергосистеме после планового ремонта, но при проведении испытаний сработала электрическая защита и он снова отключился, сообщила пресс-служба АЭС.
"В 5.47 (6.47 мск) 30 ноября 2021 года после завершения планового среднего ремонта энергоблок №2 Запорожской АЭС подключили к энергосистеме. Проводились работы по набору мощности. В 7.47 (8.47 мск) действием электрической защиты при проведении электрических испытаний энергоблок №2 Запорожской АЭС был отключен от энергосистемы. Работает группа инженерной поддержки, причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в настоящее время в работе находятся пять энергоблоков Запорожской АЭС. Замечаний к работе основного оборудования для энергоблоков и персонала нет. Радиационный фон в районе расположения Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне – без изменений, что соответствует естественному радиационному фону.
Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект на Украине и в Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 году, третий - в 1986 году, четвертый - в 1987 году, пятый - в 1989, шестой - в 1995.
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