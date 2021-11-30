https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761393379.html
В Екатеринбурге ограбили отделение банка
В Екатеринбурге ограбили отделение банка - РИА Новости, 30.11.2021
В Екатеринбурге ограбили отделение банка
Неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге, предварительный ущерб – несколько миллионов рублей, сообщил руководитель пресс-службы областного главка... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:49
2021-11-30T09:49
2021-11-30T09:49
происшествия
екатеринбург
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге, предварительный ущерб – несколько миллионов рублей, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых."Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. На месте ЧП работает полиция, устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей", - сказал представитель полиции.По его словам, на место инцидента после срабатывания сигнализации выезжали специалисты ЧОПа, с которым организация заключала договор, но они взлом не обнаружили и не сообщили в полицию. Утром во вторник представители отделения банка прибыли на работу, но попасть внутрь здания не смогли. После вскрытия мастером двери было обнаружено, что в банк проникли воры, их точное количество сейчас устанавливается."Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", - отметил Горелых, добавив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ограбления.
https://ria.ru/20211123/razboy-1760295676.html
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происшествия, екатеринбург, валерий горелых
В Екатеринбурге ограбили отделение банка
В Екатеринбурге неизвестные ограбили отделение банка на несколько миллионов рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости.
Неизвестные ограбили отделение банка в Екатеринбурге
, предварительный ущерб – несколько миллионов рублей, сообщил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых
.
"Накануне филиал екатеринбургского банка, расположенный на улице Космонавтов, подвергся ограблению. На месте ЧП работает полиция, устанавливает более подробные обстоятельства, предпринимается комплекс оперативных мер, направленных на раскрытие данного преступления. Предварительный ущерб составляет несколько миллионов рублей", - сказал представитель полиции.
По его словам, на место инцидента после срабатывания сигнализации выезжали специалисты ЧОПа, с которым организация заключала договор, но они взлом не обнаружили и не сообщили в полицию. Утром во вторник представители отделения банка прибыли на работу, но попасть внутрь здания не смогли. После вскрытия мастером двери было обнаружено, что в банк проникли воры, их точное количество сейчас устанавливается.
"Внутри служебных помещений царил беспорядок. Очевидно, что к преступлению злоумышленники тщательно готовились, так как было испорчено специальное оборудование", - отметил Горелых, добавив, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ограбления.