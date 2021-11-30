https://ria.ru/20211130/ekaterinburg-1761367871.html

В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела экс-главы УМВД о взятке

В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела экс-главы УМВД о взятке - РИА Новости, 30.11.2021

В Екатеринбурге суд начал рассмотрение дела экс-главы УМВД о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, обвиняемого в получении... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T00:30

2021-11-30T00:30

2021-11-30T00:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости.Трифонов пояснил суду, что ранее не судим, женат, у него есть несовершеннолетний ребёнок. Является пенсионером МВД. Адвокат Трифонова не явился на судебное заседание, в связи с чем оно было перенесено на 30 ноября.Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил экс-заместителю председателя правления банка "Кольцо Урала" Олегу Коноплеву пять лет условно за дачу взятки Трифонову.По данным СК РФ, Трифонов в 2015 году через посредников получил от Коноплева взятку в размере 7,5 миллиона рублей за оказание содействия в возбуждении уголовного дела о мошенничестве в отношении должника банка.Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год, позже занимал пост начальника МВД Карачаево-Черкесской республики - с 2017 по 2019 год.

https://ria.ru/20211123/ekaterinburg-1760291030.html

екатеринбург

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2021

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург