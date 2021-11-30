Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/dzerzhinsk-1761454235.html
Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске
Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске - РИА Новости, 30.11.2021
Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске
Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию не всего завода имени Свердлова в Дзержинске, а производственной площадки,... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:25
2021-11-30T14:25
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152756/69/1527566981_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_33d7ce0a9a7e83b8b59bc3fc36a886f6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию не всего завода имени Свердлова в Дзержинске, а производственной площадки, где произошло ЧП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее на сайте управления была размещена информация, что "в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе предприятия, речь идет о закрытии не всего завода, а производства, где произошло ЧП. "Речь идет про эксплуатацию площадки производства ВМ (взрывчатых материалов) цеха №32, на которой произошла авария. Закрыта будет площадка, а завод продолжит работать", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на Заводе имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11.20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности были эвакуированы 88 человек. Днем пожар, возникший после ЧП, был потушен.Следователи СУСК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.
https://ria.ru/20211127/zavod-1761042705.html
https://ria.ru/20211127/pozhar-1761038807.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152756/69/1527566981_252:0:1036:588_1920x0_80_0_0_387e1f585f5650afe50b7deed261a42f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия
14:25 30.11.2021
 
Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске

Ростехнадзор потребовал временно закрыть часть завода имени Свердлова в Дзержинске

© Фото : сайт Завода имени СвердловаЗавод имени Свердлова в Дзержинске
Завод имени Свердлова в Дзержинске - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : сайт Завода имени Свердлова
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию не всего завода имени Свердлова в Дзержинске, а производственной площадки, где произошло ЧП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее на сайте управления была размещена информация, что "в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 16:17
Завод в Дзержинске вернулся к работе после серии взрывов
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе предприятия, речь идет о закрытии не всего завода, а производства, где произошло ЧП. "Речь идет про эксплуатацию площадки производства ВМ (взрывчатых материалов) цеха №32, на которой произошла авария. Закрыта будет площадка, а завод продолжит работать", - сообщили в пресс-службе.
Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на Заводе имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11.20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности были эвакуированы 88 человек. Днем пожар, возникший после ЧП, был потушен.
Следователи СУСК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).
Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.
Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.
Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений - РИА Новости, 1920, 27.11.2021
27 ноября, 15:36
Пожар на заводе в Дзержинске потушили
 
ПроисшествияНижегородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
10:56В МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в России
10:54В МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством Киргизии
10:52На Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский язык
10:52В МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в Донбассе
10:50Сенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонством
10:47МИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"
10:45Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова
10:45Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис
10:40В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой
10:39В Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о Крыме
10:38В Крыму сняли часть ограничений из-за коронавируса
10:35ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава
10:33В Москве проверяют школы и суды после сообщений о минировании
10:31В Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным
Лента новостейМолния
Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с январяВ МИД отвергли обвинения Киева в притеснениях украинцев в РоссииВ МИД рассчитывают на сотрудничество с новым правительством КиргизииНа Украине объяснили, почему Зеленский "перескакивает" на русский языкВ МИД обеспокоены отказом Киева от мирного урегулирования в ДонбассеСенатор назвал угрозы Киева из-за слов Лукашенко о Крыме пустозвонствомМИД прокомментировал планы США провести "саммит за демократию"Посольство в ЮАР помогает россиянам вернуться на родину, заявила Захарова Министр обороны Польши обсудил с главой Пентагона миграционный кризис В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикойВ Госдуме оценили реакцию Украины на заявление Лукашенко о КрымеВ Крыму сняли часть ограничений из-за коронавирусаВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного составаВ Москве проверяют школы и суды после сообщений о минированииВ Турции рассказали о планах Эрдогана провести переговоры с Путиным