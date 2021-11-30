https://ria.ru/20211130/dzerzhinsk-1761454235.html

Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске

Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске - РИА Новости, 30.11.2021

Ростехнадзор потребовал запретить эксплуатацию части завода в Дзержинске

Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию не всего завода имени Свердлова в Дзержинске, а производственной площадки,... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:25

2021-11-30T14:25

2021-11-30T14:25

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя - РИА Новости. Волжско-Окское управление Ростехнадзора требует временного запрета на эксплуатацию не всего завода имени Свердлова в Дзержинске, а производственной площадки, где произошло ЧП с двумя пострадавшими, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее на сайте управления была размещена информация, что "в связи с грубыми нарушениями требований промышленной безопасности, допущенными предприятием, 28 ноября руководитель управления составил протокол о временном запрете на эксплуатацию опасного производственного объекта ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова".Как уточнили РИА Новости в пресс-службе предприятия, речь идет о закрытии не всего завода, а производства, где произошло ЧП. "Речь идет про эксплуатацию площадки производства ВМ (взрывчатых материалов) цеха №32, на которой произошла авария. Закрыта будет площадка, а завод продолжит работать", - сообщили в пресс-службе.Согласно сообщению МЧС России, 27 ноября в 09.52 мск в Нижегородской области на Заводе имени Я. М. Свердлова сработала пожарная сигнализация, затем произошли несколько хлопков. На территории завода по паспорту могут находиться взрывчатые вещества. По информации регионального минздрава, пострадали два человека. Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, по состоянию на 11.20 в двухэтажном кирпичном здании цеха, где производят октоген, произошло четыре взрыва с последующим обрушением. Из соседнего здания для безопасности были эвакуированы 88 человек. Днем пожар, возникший после ЧП, был потушен.Следователи СУСК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по статье 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).Завод имени Я.М. Свердлова выпускает широкий спектр промышленных взрывчатых материалов, шашек-детонаторов, кумулятивных зарядов для дробления негабаритов в горнорудной промышленности, перфорационных зарядов для нефтегазовой отрасли.Утром 31 августа 2018 года на территории завода имени Я.М. Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В результате происшествия погибли пятеро сотрудников завода. Шесть человек получили травмы, впоследствии одна из раненых скончалась.

https://ria.ru/20211127/zavod-1761042705.html

https://ria.ru/20211127/pozhar-1761038807.html

нижегородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), россия