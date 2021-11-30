https://ria.ru/20211130/dtp-1761500927.html

В Рязани грузовик насмерть сбил двух женщин на остановке

В Рязани грузовик насмерть сбил двух женщин на остановке - РИА Новости, 30.11.2021

В Рязани грузовик насмерть сбил двух женщин на остановке

Грузовик в Рязани совершил наезд на трех женщин, стоявших на остановке, двое из них погибли, третья госпитализирована, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:16

2021-11-30T17:16

2021-11-30T18:01

происшествия

рязань

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

авто

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РЯЗАНЬ, 30 ноя – РИА Новости. Грузовик в Рязани совершил наезд на трех женщин, стоявших на остановке, двое из них погибли, третья госпитализирована, сообщило УМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло около 16.00 на Ряжском шоссе на остановке общественного транспорта "Химволокно"."По предварительной информации, водитель 1982 года рождения, управляя грузовым автомобилем "Шанкси", уходя от столкновения с впереди остановившемся перед пешеходным переходом автомобилем, совершил наезд на трёх женщин, стоящих на остановке общественного транспорта. В результате ДТП две женщины погибли, третья - госпитализирована в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Личности погибших устанавливаются. Несовершеннолетних среди погибших и пострадавших нет. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего."Прокуратурой области поставлен на контроль ход проверки, проводимой органами полиции по факту наезда на остановку общественного транспорта на Ряжском шоссе... На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района города Рязани Анатолий Лушин, которым координируется работа правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20211129/gruzovik-1761284101.html

https://ria.ru/20210720/avariya-1742118285.html

рязань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, рязань, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто