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Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР - РИА Новости, 30.11.2021
Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
Украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:12
2021-11-30T11:12
2021-11-30T11:24
в мире
луганская область
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
ситуация в днр и лнр
украина
донецкая область
донбасс
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях, заявили в пресс-бюро СВР."Дипломаты (ЕС - ред.) видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении.
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в мире, луганская область, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, донбасс, россия
11:12 30.11.2021 (обновлено: 11:24 30.11.2021)
Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР
СВР: украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях