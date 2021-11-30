https://ria.ru/20211130/donbass-1761409379.html

Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР

Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР - РИА Новости, 30.11.2021

Украина сама провоцирует напряженность в Донбассе, заявили в СВР

Украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях, заявили в пресс-бюро СВР. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:12

2021-11-30T11:12

2021-11-30T11:24

в мире

луганская область

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

ситуация в днр и лнр

украина

донецкая область

донбасс

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях, заявили в пресс-бюро СВР."Дипломаты (ЕС - ред.) видят, что украинская власть сама провоцирует напряженность в Донецкой и Луганской областях", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20211129/arsenal-1761339041.html

луганская область

украина

донецкая область

донбасс

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганская область, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ситуация в днр и лнр, украина, донецкая область, донбасс, россия