https://ria.ru/20211130/donbass-1761391621.html

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.11.2021

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:40

2021-11-30T09:40

2021-11-30T10:21

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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

https://ria.ru/20211130/donbass-1761382289.html

https://ria.ru/20211129/donetsk-1761227450.html

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр