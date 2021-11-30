https://ria.ru/20211130/donbass-1761391621.html
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР - РИА Новости, 30.11.2021
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:40
2021-11-30T09:40
2021-11-30T10:21
в мире
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донбасс
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики один раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В понедельник в ДНР сообщали об отсутствии обстрелов со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь по республике из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
https://ria.ru/20211130/donbass-1761382289.html
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:40 30.11.2021 (обновлено: 10:21 30.11.2021)
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
В ДНР заявили об обстреле из минометов и гранатометов со стороны украинских силовиков