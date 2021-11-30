https://ria.ru/20211130/donbass-1761382289.html
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:25
2021-11-30T08:25
2021-11-30T08:25
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427925_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_844acc101cbbe3cdf3b3ad98b9537a3b.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 28 ноября украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Зеленая Роща, Раевка и Николаевка из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Представитель СЦКК уточнил, что в результате обстрела села Николаевка повреждены два дома.
https://ria.ru/20211129/donetsk-1761227450.html
https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427925_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f5b77296561a3597b2d11650338a4ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
В ЛНР заявили об обстрелах Зеленой Рощи, Раевки и Николаевки со стороны ВСУ