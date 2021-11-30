Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/donbass-1761382289.html
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР - РИА Новости, 30.11.2021
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:25
2021-11-30T08:25
в мире
украина
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427925_0:5:3071:1732_1920x0_80_0_0_844acc101cbbe3cdf3b3ad98b9537a3b.jpg
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в ЛНР заявляли, что 28 ноября украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Зеленая Роща, Раевка и Николаевка из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Представитель СЦКК уточнил, что в результате обстрела села Николаевка повреждены два дома.
https://ria.ru/20211129/donetsk-1761227450.html
https://ria.ru/20211128/obstrely-1761161990.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427925_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f5b77296561a3597b2d11650338a4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:25 30.11.2021
 
Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили об обстрелах Зеленой Рощи, Раевки и Николаевки со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 ноя - РИА Новости. Украинские силовики три раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ЛНР заявляли, что 28 ноября украинские силовики один раз открывали огонь по территории республики.
42-летний житель Донецка у своего дома на улице Дружбы, в крышу которого попал снаряд - РИА Новости, 1920, 29.11.2021
Вчера, 11:27
В ДНР заявили о минометном обстреле Донецка со стороны силовиков
"За истекшие сутки со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сказал офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики открывали огонь по подконтрольным республике населенным пунктам Зеленая Роща, Раевка и Николаевка из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Представитель СЦКК уточнил, что в результате обстрела села Николаевка повреждены два дома.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 28.11.2021
28 ноября, 18:46
В ЛНР раскритиковали ОБСЕ за отсутствие реакции на обстрелы в Донбассе
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"
11:00В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19
10:59В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрыва
10:56В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
10:53"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФ
10:53В шахте "Листвяжная" остаются 40 человек
10:50В Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19
10:47Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в России
10:46Россия доставит в Кабул партию гуманитарной помощи
10:44Президент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в России
10:44В МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из Кабула
10:43Новым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта Идзуми
10:40В очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожара
10:38В шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибших
10:38Более 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц Петербурга
10:36Волгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очереди
10:36В Якутске стая собак напала на женщину
10:33В МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в России
10:32В Хабаровском крае расширили систему QR-кодов
10:31Украденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли
Лента новостейМолния
Первые сто жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"В Китае более 1,1 миллиарда человек завершили полную вакцинацию от COVID-19В МЧС рассказали о ситуации на шахте "Листвяжная" после взрываВ Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма"Убивают экономику": на Украине призвали отказаться от "подачек" МВФВ шахте "Листвяжная" остаются 40 человекВ Австрии введут штрафы за отказ от вакцинации от COVID-19Глава АТП назвал главную проблему иностранных инвестиций в РоссииРоссия доставит в Кабул партию гуманитарной помощиПрезидент АТП рассказал, как американские компании скрывают успехи в РоссииВ МИД анонсировали новый вывозной авиарейс из КабулаНовым лидером ведущей оппозиционной партии Японии стал Кэнта ИдзумиВ очистном забое шахты "Листвяжная" не нашли следов пожараВ шахте "Листвяжная" обнаружили тела еще двадцати погибшихБолее 7,7 тыс кубометров снега вывезено за сутки с улиц ПетербургаВолгоградка угрожала терапевту стартовым пистолетом из-за очередиВ Якутске стая собак напала на женщинуВ МИД опровергли заявление Блинкена о религиозных преследованиях в РоссииВ Хабаровском крае расширили систему QR-кодовУкраденную с выставки на "Винзаводе" картину нашли