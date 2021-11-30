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Этот дешевый продукт необходим диабетикам
Назван простой способ снизить уровень сахара в крови - РИА Новости, 30.11.2021
Этот дешевый продукт необходим диабетикам
Яблочный уксус в рационе способствует снижению уровня глюкозы в крови, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:31
2021-11-30T15:31
2021-11-30T17:26
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Яблочный уксус в рационе способствует снижению уровня глюкозы в крови, пишет Daily Express. Автор статьи привел данные исследования, опубликованные в журнале Ассоциации клинического питания и метаболизма. Добровольцам, страдающим диабетом второго типа, ежедневно добавляли в пищу по 20 миллилитров (примерно одна столовая ложка) этого продукта. В материале уточняется, что в начале и конце эксперимента, продолжавшегося восемь недель, у пациентов измеряли натощак уровень сахара. Как выяснили специалисты, употребление яблочного уксуса помогает улучшить гликемические показатели и, соответственно, состояние организма при эндокринной болезни. Ранее врач группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет. По ее словам, в зоне риска находятся пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Дело в том, пояснила эндокринолог, что SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент — 2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе. И бета-клетки этого органа, производящие инсулин, становятся мишенями для инфекции.
https://ria.ru/20211114/diabet-1758963069.html
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общество, здоровье - общество
15:31 30.11.2021 (обновлено: 17:26 30.11.2021)
Назван простой способ снизить уровень сахара в крови
Daily Express: одна ложка яблочного уксуса в день помогает снизить уровень сахара в крови
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Яблочный уксус в рационе способствует снижению уровня глюкозы в крови, пишет Daily Express
.
Автор статьи привел данные исследования, опубликованные в журнале Ассоциации клинического питания и метаболизма. Добровольцам, страдающим диабетом второго типа, ежедневно добавляли в пищу по 20 миллилитров (примерно одна столовая ложка) этого продукта.
В материале уточняется, что в начале и конце эксперимента, продолжавшегося восемь недель, у пациентов измеряли натощак уровень сахара. Как выяснили специалисты, употребление яблочного уксуса помогает улучшить гликемические показатели и, соответственно, состояние организма при эндокринной болезни.
Ранее врач группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет. По ее словам, в зоне риска находятся пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Дело в том, пояснила эндокринолог, что SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент — 2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе. И бета-клетки этого органа, производящие инсулин, становятся мишенями для инфекции.