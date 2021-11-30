https://ria.ru/20211130/diabet-1761475204.html

Этот дешевый продукт необходим диабетикам

Назван простой способ снизить уровень сахара в крови - РИА Новости, 30.11.2021

Этот дешевый продукт необходим диабетикам

Яблочный уксус в рационе способствует снижению уровня глюкозы в крови, пишет Daily Express. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:31

2021-11-30T15:31

2021-11-30T17:26

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151119/76/1511197624_0:436:4288:2848_1920x0_80_0_0_6047435ba4aa57e823db8b79b241bf65.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Яблочный уксус в рационе способствует снижению уровня глюкозы в крови, пишет Daily Express. Автор статьи привел данные исследования, опубликованные в журнале Ассоциации клинического питания и метаболизма. Добровольцам, страдающим диабетом второго типа, ежедневно добавляли в пищу по 20 миллилитров (примерно одна столовая ложка) этого продукта. В материале уточняется, что в начале и конце эксперимента, продолжавшегося восемь недель, у пациентов измеряли натощак уровень сахара. Как выяснили специалисты, употребление яблочного уксуса помогает улучшить гликемические показатели и, соответственно, состояние организма при эндокринной болезни. Ранее врач группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала, что коронавирус может спровоцировать сахарный диабет. По ее словам, в зоне риска находятся пациенты с тяжелым и среднетяжелым течением заболевания. Дело в том, пояснила эндокринолог, что SARS-CoV-2 для проникновения в организм связывается с рецепторами АПФ-2 (ангиотензинпревращающий фермент — 2), которые есть не только в легких, печени, почках и тонком кишечнике, но и в поджелудочной железе. И бета-клетки этого органа, производящие инсулин, становятся мишенями для инфекции.

https://ria.ru/20211114/diabet-1758963069.html

https://ria.ru/20211127/produkt-1761048883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество