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В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев

В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев - РИА Новости, 30.11.2021

В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев

Шквалистый ветер повалил 20 деревьев по всему Сочи, их сейчас устраняют коммунальные службы, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:08

2021-11-30T22:08

2021-11-30T22:08

общество

сочи

россия

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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил 20 деревьев по всему Сочи, их сейчас устраняют коммунальные службы, сообщает пресс-служба горадминистрации.На территории Сочи действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют ураганный ветер в период с 30 ноября по 1 декабря."На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части", - указывается в релизе.При этом отмечается, что от населенного пункта Магри до Веселого возможен шторм.

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2021

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общество, сочи, россия