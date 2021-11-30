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В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев
В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев - РИА Новости, 30.11.2021
В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев
Шквалистый ветер повалил 20 деревьев по всему Сочи, их сейчас устраняют коммунальные службы, сообщает пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T22:08
2021-11-30T22:08
2021-11-30T22:08
общество
сочи
россия
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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил 20 деревьев по всему Сочи, их сейчас устраняют коммунальные службы, сообщает пресс-служба горадминистрации.На территории Сочи действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют ураганный ветер в период с 30 ноября по 1 декабря."На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части", - указывается в релизе.При этом отмечается, что от населенного пункта Магри до Веселого возможен шторм.
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общество, сочи, россия
В Сочи сильный ветер повалил 20 деревьев
Администрация Сочи сообщила, что шквалистый ветер повалил 20 деревьев
СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Шквалистый ветер повалил 20 деревьев по всему Сочи, их сейчас устраняют коммунальные службы, сообщает пресс-служба горадминистрации.
На территории Сочи
действует экстренное предупреждение. Синоптики прогнозируют ураганный ветер в период с 30 ноября по 1 декабря.
"На данный момент в разных районах города повалено порядка 20 деревьев. Оперативные службы распиливают и убирают их с проезжей части", - указывается в релизе.
При этом отмечается, что от населенного пункта Магри до Веселого возможен шторм.