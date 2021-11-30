https://ria.ru/20211130/depozity-1761416193.html

ВТБ: рынок депозитов физлиц в РФ в 2022 году вырастет впервые за три года

ВТБ: рынок депозитов физлиц в РФ в 2022 году вырастет впервые за три года - РИА Новости, 30.11.2021

ВТБ: рынок депозитов физлиц в РФ в 2022 году вырастет впервые за три года

Тренд на повышение ключевой ставки и доходности вкладов приведет к ускоренному росту портфеля срочных сберегательных продуктов в России, - в следующем году... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:42

2021-11-30T11:42

2021-11-30T11:42

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

втб

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Тренд на повышение ключевой ставки и доходности вкладов приведет к ускоренному росту портфеля срочных сберегательных продуктов в России, - в следующем году рынок депозитов физлиц вырастет впервые за три года, заявил зампред правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!""В следующем году рынок депозитов физлиц вырастет на 6% после двухлетнего снижения. Рост будет обусловлен прежде всего увеличением приблизительно на 10% объема рублевых вкладов при снижении портфеля валютных депозитов", - сказал он.В целом рынок классических пассивов, по прогнозам ВТБ, вырастет по итогам 2022 года в пределах 5%. Динамика рынка счетов до востребования в следующем году замедлится: всего на счетах в российских банках по итогам года, по прогнозам ВТБ, будет храниться порядка 14,5 триллиона рублей.Аналогичного объема впервые достигнет портфель инвестиционных вложений физлиц, увеличившись примерно на 30% по сравнению с итогами 2021 года. При этом темп прироста инвестпортфеля замедлится: к этому приведут высокие ставки по рублевым депозитам, сопоставимые с доходностью консервативных стратегий.По словам Печатникова, на горизонте 2022-2023 годов классические депозиты переживут "второе рождение": интерес к ним увеличится во всех сегментах.По его словам, драйвером привлечения средств частных клиентов в 2022 году будут вклады и инвестиционные инструменты, а значимость накопительных счетов будет постепенно снижаться.

https://realty.ria.ru/20211130/vtb-1761397413.html

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втб, россия