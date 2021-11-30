https://ria.ru/20211130/demografiya-1761462913.html

Путин назвал проблему демографии основной для России

Путин назвал проблему демографии основной для России - РИА Новости, 30.11.2021

Путин назвал проблему демографии основной для России

Президент РФ Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:50

2021-11-30T14:50

2021-11-30T15:17

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

общество

владимир путин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет."У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было - это во время Второй мировой войны или Великой отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент также напомнил, что в 2006 году в РФ уже было почти 2 миллиона рождений."Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы - одна из главных", - сказал Путин, отвечая на вопрос, каким Путин видит основной приоритет социально-экономического развития в следующие 10 лет.По его словам, в целом в недавнем прошлом России "удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки" и "в общем мы понимаем, что мы можем, мы умеем это делать".

https://ria.ru/20211125/mishustin-1760759299.html

https://ria.ru/20211014/demografiya-1754651259.html

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общество, владимир путин, россия