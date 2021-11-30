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Путин назвал проблему демографии основной для России
Путин назвал проблему демографии основной для России - РИА Новости, 30.11.2021
Путин назвал проблему демографии основной для России
Президент РФ Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:50
2021-11-30T15:17
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет."У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было - это во время Второй мировой войны или Великой отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".Президент также напомнил, что в 2006 году в РФ уже было почти 2 миллиона рождений."Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы - одна из главных", - сказал Путин, отвечая на вопрос, каким Путин видит основной приоритет социально-экономического развития в следующие 10 лет.По его словам, в целом в недавнем прошлом России "удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки" и "в общем мы понимаем, что мы можем, мы умеем это делать".
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общество, владимир путин, россия
14:50 30.11.2021 (обновлено: 15:17 30.11.2021)
 
Путин назвал проблему демографии основной для России

Президент Путин назвал проблему демографии основной для России на ближайшие десять лет

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает демографическую проблему основной для России на ближайшие 10 лет.
"У нас есть внутренние проблемы, которые присущи России, и связано это, прежде всего, с проблемами демографии. У нас два естественных спада в демографическом нашем развитии было - это во время Второй мировой войны или Великой отечественной войны, как мы говорим, 1943-1944 год, и начало-середина 90-х годов после развала Советского союза, равнозначный уровень падения рождаемости. И в 99-м году он был самый низкий - миллион, по-моему, 200 тысяч с небольшим", - сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
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Президент также напомнил, что в 2006 году в РФ уже было почти 2 миллиона рождений.
"Эта проблема, она приобрела и системообразующий, и экономический характер в связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, у нас где-то 80 с небольшим миллионов, у нас потери составляют примерно 1,1 или 1,2 процентных пункта в год. В этой связи и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы - одна из главных", - сказал Путин, отвечая на вопрос, каким Путин видит основной приоритет социально-экономического развития в следующие 10 лет.
По его словам, в целом в недавнем прошлом России "удалось сдвинуть этот камень с мертвой точки" и "в общем мы понимаем, что мы можем, мы умеем это делать".
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