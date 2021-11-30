https://ria.ru/20211130/delo-1761419775.html

В Москве завершили расследование дела о продаже новорожденного ребенка

В Москве завершили расследование дела о продаже новорожденного ребенка - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве завершили расследование дела о продаже новорожденного ребенка

Завершено расследование дела о продаже новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:59

2021-11-30T11:59

2021-11-30T11:59

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

юлия иванова

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завершено расследование дела о продаже новорожденного ребенка за 100 тысяч рублей в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя московского главка СК России Юлия Иванова.Ведомство сообщало, что 26-летняя женщина, разместив в интернете объявление о поиске приемных родителей и запросив за новорожденного сына 100 тысяч рублей, прилетела в Москву, где 22 ноября ее задержали после получения денег. Ребенка отправили в медучреждение, мать арестовали."В короткие сроки завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, з" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - сказала Иванова.Отмечается, что женщина признала вину, объяснила, что не хотела растить ребенка, и сослалась на тяжелое материальное положение.В октябре суд в Москве приговорил к 4 годам колонии общего режима уроженку Дагестана, которая пыталась продать новорожденную дочь за 300 тысяч рублей.

https://ria.ru/20211027/doch-1756592117.html

https://ria.ru/20210819/prigovor-1746346858.html

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), юлия иванова, россия