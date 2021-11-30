https://ria.ru/20211130/delo-1761396145.html

В Самарской области завели дело против женщины, избившей младенца

В Самарской области завели дело против женщины, избившей младенца - РИА Новости, 30.11.2021

В Самарской области завели дело против женщины, избившей младенца

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, избившей новорожденного сына, сообщает пресс-служба СУСК по региону. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:09

2021-11-30T10:09

2021-11-30T10:09

происшествия

самарская область

жигулевск

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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Самарской области, избившей новорожденного сына, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По версии следствия, вечером 28 ноября подозреваемая находилась с двумя детьми в своей квартире, расположенной в одном из многоквартирных домов микрорайона В-1 в Жигулевске. По данным СУСК, из-за того, что младший сын, которому, по информации прокуратуры региона, меньше месяца, плакал, женщина несколько раз ударила его руками по ногам и туловищу. Младенец с многочисленными кровоподтеками был доставлен в больницу, где ему также диагностировали закрытый перелом бедренной кости."Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы 2000 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.По информации СУСК, подозреваемая в настоящее время задержана, а старший сын, которому около года, находится с бабушкой.В прокуратуре Самарской области добавили, что организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов полиции и опеки и попечительства о проведении профилактической работы с состоявшей на учете семьей, решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20211124/volgograd-1760595177.html

https://ria.ru/20211120/rebenok-1759963207.html

самарская область

жигулевск

россия

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происшествия, самарская область, жигулевск, россия