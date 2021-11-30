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В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца - РИА Новости, 30.11.2021
В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца
Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тысячи женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:33
2021-11-30T05:22
происшествия
чита
забайкальский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧИТА, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тысячи женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."В декабре прошлого года во дворе дома по улице Усуглинская было обнаружено тело младенца. В мусорном баке его нашел дворник. Полицейскими совместно со следователями проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности женщины, родившей ребенка", - рассказали в полиции.Полицейские опросили жителей близлежащих домов, для экспертиз были отобраны биологические материалы у более чем 1,5 тысячи женщин."В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html
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происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
03:33 30.11.2021 (обновлено: 05:22 30.11.2021)
 
В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца

В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы выявить мать найденного мертвым младенца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧИТА, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тысячи женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
"В декабре прошлого года во дворе дома по улице Усуглинская было обнаружено тело младенца. В мусорном баке его нашел дворник. Полицейскими совместно со следователями проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности женщины, родившей ребенка", - рассказали в полиции.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 07:04
В мусорном баке в Чите нашли тело младенца
Полицейские опросили жителей близлежащих домов, для экспертиз были отобраны биологические материалы у более чем 1,5 тысячи женщин.
"В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах", - добавили в пресс-службе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 10:26
Следствие назвало важную деталь в деле с найденным в Чите телом младенца
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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