https://ria.ru/20211130/chita-1761374832.html

В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца

В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца - РИА Новости, 30.11.2021

В Чите проверили 1,5 тысячи женщин, чтобы найти мать мертвого младенца

Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тысячи женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T03:33

2021-11-30T03:33

2021-11-30T05:22

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 30 ноя - РИА Новости. Полицейские и следователи в Чите проверили более 1,5 тысячи женщин и спустя год выявили мать младенца, найденного мертвым в мусорном баке, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю."В декабре прошлого года во дворе дома по улице Усуглинская было обнаружено тело младенца. В мусорном баке его нашел дворник. Полицейскими совместно со следователями проводились масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление личности женщины, родившей ребенка", - рассказали в полиции.Полицейские опросили жителей близлежащих домов, для экспертиз были отобраны биологические материалы у более чем 1,5 тысячи женщин."В результате проведенных экспертиз личность подозреваемой установлена. Ею оказалась 28-летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двоих несовершеннолетних детей, ее семья не состояла на профилактических учетах", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201203/telo-1587445734.html

https://ria.ru/20201203/telo-1587461505.html

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происшествия, чита, забайкальский край, следственный комитет россии (ск рф), россия