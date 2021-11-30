https://ria.ru/20211130/byudzhet-1761471330.html
Россия намерена наращивать ненефтегазовые доходы бюджета, заявил Путин
Россия намерена наращивать ненефтегазовые доходы бюджета, заявил Путин - РИА Новости, 30.11.2021
Россия намерена наращивать ненефтегазовые доходы бюджета, заявил Путин
Доходы бюджета России от ненефтегазовых поступлений увеличиваются, и власти намерены и дальше наращивать их долю, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:16
2021-11-30T15:16
2021-11-30T15:37
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
владимир путин
россия
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Доходы бюджета России от ненефтегазовых поступлений увеличиваются, и власти намерены и дальше наращивать их долю, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!"."Действительно, на нефтегазовые доходы приходится значительный объем наших поступлений в бюджет, но должен отметить, что поступления от нефти и газа, от энергоносителей снижаются постоянно, из года в год снижаются. А доходы от ненефтегазовых поступлений, они увеличиваются, и мы намерены это делать дальше путем решения одного из самых ключевых вопросов нашего развития способом диверсификации нашей экономики", - сказал он.По оценке Счетной палаты, доля нефтегазовых доходов бюджета России в 2020 году сократилась до 28% с 39,3% в 2019 году, а доля ненефтегазовых - выросла на 11,3 процентного пункта с 60,7% в 2019 году.
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владимир путин, россия, экономика, цены на нефть
15:16 30.11.2021 (обновлено: 15:37 30.11.2021)
Россия намерена наращивать ненефтегазовые доходы бюджета, заявил Путин
Президент Путин: Россия намерена наращивать долю ненефтегазовых доходов бюджета